大谷翔平 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は18日（日本時間19日）、ドジャー・スタジアムで行われたコロラド・ロッキーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。初回の打席で右翼線を破る二塁打を放った。
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ロッキーズの先発はタナー・ゴードン。初回、先頭打者の大谷はインハイに投じられたスライダーに反応する。
鋭いスイングから、痛烈なライナーが一塁手の上を超えて右翼線に飛ぶ。大谷は悠々と二塁を陥れ、今季12本目の二塁打となった。
大谷の出塁は初回の得点に結びつかなかったが、ドジャースは3回に1点を先制。しかし続く4回に逆転され、7回には追加点を奪われて1－3と劣勢に立たされる。
しかし7回裏、無死満塁で大谷が二ゴロを放つ間に三塁走者が還って2－3。続く2番ムーキー・ベッツが犠飛を放って3－3の同点に追いつく。
さらに3番フレディ・フリーマン、4番のアンディ・パヘスがタイムリーを放ち、5－3と突き放したドジャースが勝利を収めた。
ドジャースはこれで3連勝。大谷は3打数1安打1打点1四球という内容で、チームの勝利に貢献した。
【実際の映像】この打球速度…大谷翔平の二塁打がこちら
MLB Japanの公式Xより
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第1打席、初球のスライダーを
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今季12本目の二塁打となりました👀
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