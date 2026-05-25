今日の運勢 5月26日（火）「12星座占いランキング」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月26日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月26日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座の運勢は？人とのつながりや気持ちのやり取りが深まりやすい時期です。自分の気持ちに素直になることで、自然と心が向かう方向もはっきりしていきます。滞っていた流れが通りやすく気持ちが通い合う感覚を受け取りやすくなっていきそうです。気持ちと状況のバランスを取る力が求められる流れにあります。忙しさの中でも、自分にとって大切なことを見失わないことで、流れが滞らずに進んで行くでしょう。本来の自分を見失わず、一歩ずつ進むことで、状況も自然と回り始めていきそうです。周りとの距離の取り方に戸惑うタイミングがあるかもしれません。自分の気持ちを整理しながら守りながら動くことで安心できる形が見えてきます。違和感を見過ごさず、自分にとって無理のない選択を重ねていくことで、少しずつ状況も整っていきそうです。物事のバランスが整いやすい時です。特に自分の中で納得できる答えを見つけやすい時でもあります。曖昧だったことの輪郭がはっきりとしてきて少しずつ整理がついてきそうです。自分にとって必要なものが見えやすくなり、流れがスムーズに通って行くでしょう。感情に振り回されやすいタイミングです。自分の本音が見えにくくなってしまうこともあるかもしれません。今、自分が何を感じているのかを丁寧に受け止めることで、安心できる環境や人との距離感が整い、少しずつ心のバランスが戻っていきそうです。気持ちが前向きに整いやすく、安心感を感じやすい流れにあります。あなた本来の魅力や素直な感情が自然と周りに伝わっていきます。シンプルに、今感じられる楽しさや嬉しさを大切にすることで、流れも軽やかに動き始めます。心地よい変化やチャンスが広がっていきそうです。今は視点を変えながら流れを整えていく大切なタイミングにあります。これまで見えていなかった気持ちや必要な気づきが少しずつ浮かび上がってきます。今の状況を受け止めることで心の整理が進んでいきます。この時間を通して、自分にとって本当に大切なものが見えてきそうです。離れようとしても気持ちが残りやすく、心の整理に時間がかかりやすい流れにあります。過去への未練や迷いが浮かぶことで、自分にとって本当に大切なものを見つめ直す機会が訪れています。少しずつ納得できる方向が見えてきます。揺れながらも向き合っていくことで、次の流れへとつながっていきます。流れが動きやすくなり、停滞していたことにも変化が起こりやすいでしょう。これまで止まっていた物事も、少しずつ前へ進み始めそうです。直感的に感じたことやタイミングを大切にすることで、チャンスをつかみやすくなります。流れに乗りながら歩むことで、状況が自然と展開していくでしょう。思い通りに進めたい気持ちが強くなりやすく、周りとのバランスに難しさを感じやすい流れにあります。力を込めすぎずに一度立ち止まって、本当に大切にしたいものを見つめ直すことが大切です。肩の力を抜いて、安心できる形を整えていくことで、少しずつ流れも落ち着いていきそうです。答えを決めきれない感覚が続きやすい流れにあります。どちらかを選ぼうとするほど迷いが強くなる時は、まず自分が何を感じているのかを整理することが大切です。焦って結論を出そうとせず、自分の気持ちを丁寧に受け止めることで、少しずつ進みたい方向が見えてくるでしょう。ここまで頑張ってきたからこそ、気づかないうちに無理を重ねている可能性もありそうです。今の自分に必要なものを整理していくことで、少しずつ負担が軽くなっていきます。ひとつずつ向き合うことで、状況は安定した方向へと向かっていきます。自分が何を大切にしたいのかも見えやすくなっています。周りと比べるよりも、自分の考えや感覚を丁寧に見つめることで、少しずつ立ち位置が整っていきます。今感じている刺激や違和感も、これからの成長につながる大切な経験になっていきます。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/