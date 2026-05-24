







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨オフ、主力野手の一人であるトミー・エドマン内野手が右足首の手術を受けた。今季は開幕から故障者リスト（IL）に入っているが、ようやく実戦復帰のメドが立ってきたようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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同メディアは「ジアスレチックのケイティ・ウー記者によると、エドマンは近いうちに復帰へ向けた動きを見せる可能性があるという。彼は昨季を通して右足首に悩まされ、この問題によって2度IL入りもした。また、患部の状態を考慮し、守備位置も二塁に限定されていた。ただ、数か月にわたるリハビリ期間を経て、大きな一歩を踏み出し始める可能性があるという」と言及。











続けて、「彼はサンディエゴ遠征中のチームに帯同しており、リハビリ出場へ向かっている状況だ。ただ、走塁面の回復プログラムでは、まだいくつかクリアしなければならない段階がある。回復プロセスは長期化しており、早くても6月まではドジャースに復帰しない見込みだ。ただ、ここ数週間のうちにリハビリ出場を始めるのではないか、という見方が強まっている」という同記者の見解を伝えている。



エドマンが戻ってくるとなると、キム・ヘソン内野手やサンティアゴ・エスピナル内野手らがロースターを追われる可能性も出てくるが、これも含めて今後の動向には要注目だ。





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