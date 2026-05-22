今日の運勢 5月23日（土） 12星座占いランキング第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月23日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月23日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？新しく何かをはじめると良い日です。やってみたいと思っていたことや、チャレンジしたかったことがあれば、今日から行動していきましょう。より良いスタートになりそうですよ。旅行を計画しましょう。近場ではなく、できるだけ遠くに行くプランを立てることで、運気がアップしていきます。行きたい場所について詳しく調べて、旅行しているイメージをして楽しみましょう。胸の高鳴りを信じて行動することで、運気がアップするでしょう。あなたの胸に手を当てて、ドキドキワクワクすることだけを意識して、1日を過ごしてみてください。人が集まる場所に行くことで、運気が上がっていく日です。パーティーなどのお誘いがあれば、少し腰が重たく感じても、がんばって参加をしてみることで、来てよかったと感じる流れがあるかもしれませんよ。パートナーシップに意識を向けて1日を過ごしましょう。お相手がなにを想っているのか、なにを考えているのか、寄り添ってあげることで、心が満たされる展開がありそうですよ。家の時間を大切にすることで、運気がアップするでしょう。ゆっくりと好きな映画や音楽、本などを楽しんだり、ひとりで優雅な時間を過ごすことで、リラックスできて癒されそうですよ。お仕事運や勉強運がとても良い日です。今日は、効率よくやるべきことをこなせるでしょう。やらなくてはならないことほど、早めに取り掛かることでスムーズに物事を進めることができそうですよ。あなたの求めている答えは、夜眠っているときにみる夢の中にあるかもしれません。今日は寝る前に、あなたが知りたいことを夢の中で教えてくださいと祈りを捧げてから、眠りについてみましょう。家族との時間を大切にすることで運気が上がる日です。家族と食事に出かけたり、団らんの時間を楽しんだりしましょう。家族と離れて暮らしている方は、メッセージや電話でやりとりをするだけでも良いでしょう。お金のことについて考えると良い日です。最近お金をつかいすぎているなと感じている方は、これからどこで節約をしていくか計画を立てましょう。家計簿をつけていない方は、今日からつけるのも良いでしょう。ご先祖さまを大切にすることで、運気がアップする日です。お墓参りに行ったりするのも良いでしょう。お時間がないという方は、心の中でご先祖さまに感謝を伝えるだけでも良いでしょう。健康的な生活があなたの運気を上げていきます。早寝早起きや、適度な運動、バランスの良い食事など、なにか改善しようと考えていたことがあれば、今日から行動していきましょう。あなたは愛されるべき存在です。あなたは創造主のイメージを真似て形づくられているので、その良い部分をいくつも引き継いでいます。あなたの中に輝く天の光は、真実とともにあり、明るく純粋です。あなたの力、あなたの素晴らしさ、あなたが持ち合わせている智慧を怖れないでください。あなたが成功すれば、まわりの人たちも感銘を受けます。あなたが興味を持つことを実際にやっていくと、人生が素晴らしい方向へと変わり、人々に感銘を与えます。ですから、あなたが持っている力を発揮しましょう。素晴らしいあなたを表現しましょう。それが本当のあなたです。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/