夏の暑さに負けない体力をつけたい、でも手間はかけたくない。そんなあなたに朗報です！ニトリから、毎日の食生活を劇的に変える「ミル付きジュースミキサー」と「コードレスミニボトルブレンダー」が登場しました。自宅で挽きたてのコーヒーや本格スムージーを楽しめるだけでなく、外出先でもフレッシュな一杯が手軽に作れるこの二つのアイテムは、まさに「お値段以上」。驚きの機能と価格で、あなたの健康習慣を強力にサポートします。

「キッチンで場所を取らないコンパクトなミキサーが欲しい」「外出先でも手作りのフレッシュジュースが飲めたら…」そんな願いを叶える、ニトリの新作を早速チェックしていきましょう。

自宅がカフェに！「ミル付きジュースミキサー 600mL」

まずご紹介するのは、ご家庭のキッチンで大活躍間違いなしの 「ミル付きジュースミキサー 600mL（YD2R05 MO）」 です。落ち着いたモカカラーはどんなインテリアにも自然に溶け込み、コンパクトながらもその機能性の高さには驚かされます。

3つの魅力で毎日の食卓を彩る

1. パワフルなのに使いやすい！2段階変速で自由自在

200Wというパワフルなモーターと、低速・高速の2段階変速機能を搭載。バナナと牛乳でシンプルなスムージーを作る日も、氷をたっぷり入れたフローズンドリンクを楽しむ日も、食材やレシピに合わせて最適なスピードを選べます。

容量は600mLと、1～2人分のジュースやスムージーを一度に作れるのは嬉しいポイント。家族や友人とフレッシュな一杯をシェアするのも素敵ですね。

2. ジュースだけじゃない！料理の幅を広げる「ミル機能」

このミキサーの真骨頂は、付属のミル機能でしょう！「ジュースミキサー」という名前から想像する範囲を大きく超え、あなたの料理のレパートリーをぐんと広げてくれます。

で、朝の贅沢な一杯を。を作って、いつもの料理をワンランクアップ。を手作りして、食品添加物を気にせずヘルシーに。

容器は軽くて扱いやすい樹脂製。ふたを閉めたまま食材を追加できる便利なふたキャップや、容器が正しくセットされていないと動かない安全機能など、毎日の使いやすさと安心感がしっかり考慮されています。

3. 驚きの高コスパ！2,990円（税込）で始める健康習慣

これだけの機能が詰まって、気になるお値段はなんと2,990円（税込）！私も二度見してしまいました。ニトリが掲げる「お、ねだん以上。」をまさに体現する逸品と言えるでしょう。毎日使うものだからこそ、手に取りやすい価格で、質の良いものが欲しいですよね。

ミル付きジュースミキサー 概要

ミル付きジュースミキサー YD2R052,990円（税込）モカ200Wミキサー：600mL、ミル：80mL

ミキサー：幅120×奥行123×高さ293mm

ミル：幅107×奥行121×高さ238mm

0.86kg一部のニトリ店舗およびニトリネット

どこへでも連れて行ける相棒「コードレスミニボトルブレンダー」

そして、私が特に「これは欲しい！」と感じたのが、こちらの 「コードレスミニボトルブレンダー（YD2R07MO）」 です。こちらも落ち着いたモカカラーで、洗練されたデザインが魅力。

4つの理由で手放せない！新時代のポータブルブレンダー

1. 自由度が格段に上がる！コードレス＆USB充電

コードレスであることのメリットは計り知れません。コンセントの位置を気にすることなく、キッチンでも、ダイニングテーブルでも、さらにはリビングでも、思い立った時にサッと使える気軽さは、忙しい現代人にとって大きな魅力です。

USB Type-C充電式なので、パソコンやモバイルバッテリーからも充電可能。オフィスでランチにスムージーを作ったり、旅行先でちょっとしたドリンクを楽しんだり、活用の場は無限大に広がります。約40秒で自動停止する機能や誤操作防止機能も搭載されており、安心して使えますね。

2. 持ち運びラクラク！驚きの軽量設計と専用ボトルキャップ

驚くのはその軽さ！なんと約0.28kgと、ペットボトル飲料よりも軽いんです。専用のボトルキャップにはストラップが付いているので、まるで水筒感覚で持ち運べます。

ジムでトレーニング後にプロテインドリンクを作ったり、ピクニックやキャンプでフレッシュジュースをみんなに振る舞ったり…。これがあれば、家だけでなく外出先でも、手軽に本格的なドリンクが楽しめるようになります。

3. 後片付けもスマートに！簡単お手入れで毎日清潔

ブレンダーを使う上で気になるのが、お手入れのしやすさですよね。このミニボトルブレンダーは、水と洗剤を入れて運転させるだけで、簡単に汚れを落とすことができます。さらに、本体とカッターは水洗いもOK！

「IPX5相当の防水仕様」なので、本体も気兼ねなく洗えるのは嬉しいポイント。毎日清潔に保てるから、衛生面でも安心です。

4. ワンコイン級の衝撃価格！1,990円（税込）で健康をチャージ

これほど多機能で、持ち運びもできるコードレスブレンダーが、なんと1,990円（税込）！正直、この価格には驚きを隠せません。ちょっとしたドリンクボトルを買うような感覚で、手軽に手に入れられるコスパの高さは、まさにニトリだからこそ成せる業。健康的な生活を始めたいけれど、初期費用を抑えたい方には特にオススメです。

コードレスミニボトルブレンダー 概要

コードレスミニボトルブレンダー YD2R071,990円（税込）モカ5W（充電時）/35W（運転時）3時間40秒幅80×奥行80×高さ165mm0.28kgUSBコード（Type-C）、ボトルキャップ（ストラップ付）一部のニトリ店舗およびニトリネット

ニトリが提案する「手軽に豊かな食生活」

今回ご紹介したニトリの新作ミキサーとブレンダーは、どちらも 「手軽に健康的な食生活を送りたい」 という現代人の願いに寄り添う、素晴らしいアイテムだと感じました。

家で本格的に様々なドリンクや食材を調理したいなら 「ミル付きジュースミキサー」 。

場所を選ばずにフレッシュなドリンクを楽しみたい、アクティブなあなたには 「コードレスミニボトルブレンダー」 。

あなたなら、どちらのアイテムで新しい夏の習慣を始めますか？ニトリはこれからも、私たちの暮らしを便利に、そして豊かにする商品の開発に力を入れていくことでしょう。私も引き続き、ニトリの新作から目が離せません！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。