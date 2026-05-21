mokichi cafe（モキチカフェ）

JR相模線・香川駅から徒歩6分。住宅街を抜けた場所に、明治5年創業の熊澤酒造が見えてきます。ホップがふわりと香る、緑豊かな入り口がお出迎え。まるでジブリの世界に迷い込んだかのような景色が広がります。​植物に囲まれた道を抜けると、テラス席があり、蔵を生かしたベーカリーと併設する、古民家の「モキチカフェ」が佇んでいます。今回は、築200年を超える古民家でいただくカフェランチをご紹介します。

緑豊かな敷地内

エントランスから、鮮やかなグリーンの木々が生い茂ります。ミモザの季節には、頭上にミモザのアーチが加わり華やかな印象に。心地いい風を感じながら緑に囲まれた道を抜けると、右手に「モキチカフェ」が見えてきます。

こちらがカフェの入り口。ベーカリーを併設しており、焼きたてパンのいい香りが店内へと誘います。地下には、熊澤酒造自慢のお酒が並ぶ直売所があり、日本酒や地ビールが揃っています。

熊澤酒造は湘南に唯一残る酒造として、日本酒「天青」やクラフトビール「湘南ビール」を手がけており、150年以上の歴史を持っています。「湘南ビール」は、無ろ過・非加熱処理で仕上げる、酵母が生きたピュアでフレッシュなビールで、お土産としても人気です。

地下の直売所には、テイスティングスペースがあるので、気になる銘柄があったら、税込300円（2杯 ）で手軽に試すこともできます。

自家製ベーコンを使ったBLTサンドイッチ

レジの後ろ側にある、大きな窓があるこちらの席は人気席。中庭を眺めることができ、人々が集う姿が見られます。この敷地について、熊澤酒造・マネージャーの酒井康平さんは「酒蔵は元々、地域の人がお酒を買いに集まる場所、人が集う場所でした。この場所も『人が集まる、開かれた酒蔵にしたい』という想いがありました。そのためにはまず、いいお酒を作り、場所を作る。それらを体現し、30年かけてゆっくりと、レストラン・和食・カフェ・ベーカリーをスタートし、『場づくり』をしてきました。お酒を醸造するのと同じように、少しづつこの『場』をつくってきたんです」と話します。

古民家など昔の良いものを残して、居心地の良い空間をつくり続けている熊澤酒造。「湘南地域を豊かな文化的な場所にしていけるよう、場づくりは、これからも継続していきます」と今後の展望を語ってくれました。

2階にも広々とした席が用意してあります。ひとりでも、ゆっくり落ち着いて過ごすことができる洗練された家具が並びます。

カフェで注文したのは「ヴルスト特製BLTサンド」（税込780円）。たっぷりのレタスと自家製のベーコンを使ったBLTサンドは、ボリューム満点。ほんのり甘みのあるパンは、表面がサクッとしていて絶妙な焼き加減でした。

熟成粕ラテ（税込630円）は、ほんのり酒粕が効いていて味に深みがあります。カフェの器は、湘南で活躍する陶芸作家さんの作品だそう。手にフィットする、温かみのある器もぜひチェックしてください。

カフェと中2階でつながるベーカリー

外から見ると、白い蔵がベーカリー「MOKICHI Baker & Sweets」です。カフェと中2階でつながっており、毎日、店内で丁寧にパンを焼き上げています。レストランで提供されているパンも購入可能なので、お食事中、パンが気になった方は、こちらで探してみてください。

ころんと可愛らしい形の「酒かすあんぱん」（税込260円）は、つぶあんを酒かす入りの生地で包んだ熊澤酒造のオリジナル。ぎっしり詰まった「こしあん」と、香り高いパン生地が相性抜群。お店の人気商品のひとつです。

レザンノア（税込450円）は、クルミとレーズンがたっぷり入っており、オリーブオイルをつけて食べるのもおすすめです。元々「MOKICHI Baker & Sweets」は、湘南ビールの製造工程でロス分として出てしまう、ロスビールを水の代わりに使用して作ったパンから始まりました。そのため、お酒を飲めない人でも味わえる、蔵元ならではのパンが揃っています。

経営難だった湘南の養豚場を救うため、レストランでつくるようになったのがソーセージ。それをきっかけにベーコンやハムなど種類が増え、レストランやカフェのメニューにも登場するようになりました。そんなソーセージもベーカリー内で販売しています。

湘南の味をたっぷり楽しめる、「モキチカフェ」はいかがでしたでしょうか。カフェやベーカリーだけでなく、レストランも揃っているので、何度も足を運びたくなる人も多いはず。最近では口コミで人気が広がり、週末になると横浜や都内からも足を運ぶ人が増えているそう。自然豊かな場所で、出来立ての美味しい時間を過ごしたい人にはピッタリの場所です。茅ヶ崎にお越しの際は、ぜひ足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。

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