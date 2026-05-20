Calvin KleinとJung Kookの限定カプセルコレクション全アイテム解禁「とても刺激的でした」

Calvin KleinのグローバルブランドアンバサダーのJung Kook／ジョングクとの限定カプセルコレクション「Jung Kook for Calvin Klein」の全アイテムが解禁された。個性やバイクへの情熱をブランドの美学で表現したアイテムは、5/20（水）より発売開始。

これはジョングクにとって初のファッションコラボレーションとなる。本カプセルは、長年にわたるブランドアンバサダーとしての関係をさらに発展させたもので、Calvin Kleinの象徴的なエッセンシャルアイテムを、彼自身のパーソナルスタイルを通して再解釈。ブランドの洗練されたデザイン言語と、Jung Kookの反骨的なエッジが融合し誕生した限定コレクションだ。

「これまでCalvin Kleinとのパートナーシップを通じて、ブランドのアイコニックなスタイルで自己表現をしてきましたが、今回さらにパーソナルでクリエイティブな形でCalvin Kleinと関わることができ、とても刺激的でした。初めてのファッションコラボとして、制作プロセスに深く関わり、Calvin Kleinのデザインの特性を活かしながら、すべてのアイテムに自分らしさを反映しました。このカプセルは、自分のスタイルやバイクへの愛を表現しており、デザインとストーリーテリングを通じて長く残るものを形にできたと感じています」。とJung Kookはコメントしている。

本カプセルはバイカースタイルの要素とCalvin Kleinの伝統的なデザインコードを融合し、メンズ・ウィメンズ計20スタイルで構成。アンダーウェアとデニムを軸に、90sトラッカージャケットや90sストレート、ローライズのバギーデニム、グラフィックTシャツ、ロングスリーブTシャツ、レーサージャケットなども展開する。ダメージ加工やレーシングストライプのディテールが、コレクションにヴィンテージ感とエッジを加え、特別ロゴや織りネーム、さりげなく忍ばせた刺繍、Jung Kookにインスパイアされたグラフィック、カスタムデニムウォッシュ、エクスクルーシブなパッケージなど、コレクション性を高めるディテールが随所に施されている。

Calvin Klein グローバル・ブランド・プレジデントのDavid Savman／デイヴィッド・サヴマンは、「このコラボレーションは、Jung Kookの圧倒的な影響力とCalvin Kleinのアイコニックなブランドコードを融合させた、非常にインパクトのある取り組みです。彼の視点を通じて、個性やバイクへの情熱をブランドの美学で表現しました。両者の融合により、モダンでカルチャーに深く響き、世界的な魅力を持つ新たなアイコン像を提示しています」と述べている。

本コラボはシネマティックなキャンペーンとともにローンチされ、フォトグラファーのAlasdair McLellan／アラスデア・マクレランによって撮影された。Jung Kookのカリスマ性と反骨精神を、バイカーをテーマにした世界観で表現。広大な道を走る自由を象徴する現代のアイコンとしての姿が、ブランドの自信に満ちた視点と融合した没入型のビジュアルとなっている。

＞＞全アイテムを見る（全26枚）

「Jung Kook for Calvin Klein」は、日本ではjapan.calvinklein.com/CKJKで2026年5月20日(水) 午前7:00から午前9:59までMy Calvins会員オンライン先行販売を開始、その他一部のCalvin Klein店舗にて順次展開。

Calvin Klein原宿店、ニューヨークソーホー店、パリ シャンゼリゼ店の世界３つのフラッグシップストアでのみ発売される限定のアンダーウェアも展開予定。また、ロサンゼルス、シンガポール、タイ、シドニー、メルボルン、台湾、マレーシア、深圳、重慶、上海などではポップアップストアを開催し、コラボの世界観を体験できます。購入特典としてキャンペーンビジュアルのポスターと、ロゴがあしらわれたトートバッグも配布される予定だ。(*なくなり次第終了)

【Jung Kook for Calvin Klein特設サイト】

https://japan.calvinklein.com/CKJK

Directed and photographed by Alasdair McLellan