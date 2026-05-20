IO、Tete、SWEE、全国クラブツアー「VERRETA TOUR」開催

IO、Tete、SWEEが所属するレーベル・VERETTA SOUNDSによる、全国クラブツアー「VERETTA TOUR」の開催が発表された。
本ツアーは全会場所属アーティスト3組が出演。6月27日の浜松・club ZENを皮切りに全国を巡る。
＜ライブ情報＞
VERETTA TOUR SCHEDULE
6月27日 浜松 : club ZEN
6月28日 仙台 : ART night club
7月3日 広島 : NEW CLUB L2 HIROSHIMA
7月10日 大阪 : Nightclub GALA RESORT
7月11日 福岡 : IBIZA FUKUOKA
7月18日 金沢 : DOUBLE KANAZAWA
7月19日 京都 : WORLD KYOTO
7月20日 名古屋 : CLUB SANGO
7月31日 北海道 : SANGO SAPPORO
8月7日 沖縄 : TOPTREE OKINAWA
Tour Link：https://linktr.ee/VERETTATOUR
※ツアー詳細に関する問い合わせは各会場へお問い合わせください。
IO: https://www.instagram.com/iointheday/
SWEE: https://www.instagram.com/swee_the_art/
Tete: https://www.instagram.com/tetetove/
VERETTA SOUNDS: https://www.instagram.com/veretta_sounds/