IO、Tete、SWEE、全国クラブツアー「VERRETA TOUR」開催

IO、Tete、SWEEが所属するレーベル・VERETTA SOUNDSによる、全国クラブツアー「VERETTA TOUR」の開催が発表された。

本ツアーは全会場所属アーティスト3組が出演。6月27日の浜松・club ZENを皮切りに全国を巡る。

＜ライブ情報＞

VERETTA TOUR SCHEDULE

6月27日 浜松 : club ZEN

6月28日 仙台 : ART night club

7月3日 広島 : NEW CLUB L2 HIROSHIMA

7月10日 大阪 : Nightclub GALA RESORT

7月11日 福岡 : IBIZA FUKUOKA

7月18日 金沢 : DOUBLE KANAZAWA

7月19日 京都 : WORLD KYOTO

7月20日 名古屋 : CLUB SANGO

7月31日 北海道 : SANGO SAPPORO

8月7日 沖縄 : TOPTREE OKINAWA

Tour Link：https://linktr.ee/VERETTATOUR

※ツアー詳細に関する問い合わせは各会場へお問い合わせください。

IO: https://www.instagram.com/iointheday/

SWEE: https://www.instagram.com/swee_the_art/

Tete: https://www.instagram.com/tetetove/

VERETTA SOUNDS: https://www.instagram.com/veretta_sounds/