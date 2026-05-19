ザ・ブルーハーツ、91年NHKホールでの伝説のコンサート放送決定

ザ・ブルーハーツが91年6月12・13日にNHKホールで行ったライブが、最新リマスター映像にてNHKにて放送されることが決定した。

1987年にシングル「リンダリンダ」でメジャーデビューの後、若者を中心にその人気に火がつき、またたく間に日本を代表するロックバンドになったザ・ブルーハーツ。今回放送が決まったライブは、彼らがアルバム『Bust Waste Hip』発表後に行った全国ツアー「全日本 EAST WASTE TOUR91」のファイナル公演。前年には初の海外ツアー、そして6枚目のシングル「情熱の薔薇」では初のチャート1位を獲得し、9月に発売した同アルバムもチャート1位に輝くなど、まさに脂が乗りきっていた瞬間のライブとなる。

「少年の詩」「人にやさしく」「TRAIN-TRAIN」などヒット曲はもちろん、演奏やパフォーマンス・客席の興奮と、すべてが一体となった充実期ならではの熱量あふれる映像の放送は、当時からのファンはもちろん、はじめて彼らのパフォーマンスに触れる世代の心もゆさぶる貴重な機会となる。

【放送予定】

6/13（土）夜 11:10～翌0:05 ＜BS>

5/29（金）夜 9:00～9:55 ＜BSP4K＞