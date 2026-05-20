













北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの万波中正は19日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた楽天戦に「7番・右翼」で先発出場。3回に、今季11号となる2点本塁打を放った。











日本ハムは初回に1点を先制されるも、2回に5番・郡司裕也の2点本塁打などで4点を奪い逆転。4-2とリードして迎えた3回、1死一塁で打席には万波が入った。



相手先発・荘司康誠の初球を完璧に捉えると、打球はファンが待つ左中間スタンドに着弾。万波の今季11号となる2点本塁打で、日本ハムは6-2とリードを広げた。



日本ハムはこのリードを守り切り、6-2で逆転勝利。チームは3位に再浮上した。



万波はこの試合の本塁打で、本塁打数リーグ1位の栗原陵矢（ソフトバンク）に1本差に迫った。また、2回の右翼守備では追加点を阻止するバックホームを見せるなど、攻守にわたって存在感を発揮した。























【実際のシーン】本塁打後に頭を“ポン“ 万波の11号がこちら！

DAZNベースボールのXより













レーザービームからの弾丸ライナー



万波中正 11号2ラン

打球速度は脅威の179キロ😲

※NPBプラスより



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【了】