「自分の望むレベルへ」千賀滉大、実戦復帰は当分先か。リハビリ登板も未…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は18日（日本時間19日）、複数イニングにわたるライブBPに登板した。しかし、まだ実戦復帰は当分先だと、米メディア『ロトワイヤー』が報じている。

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千賀は今季、これまでに5試合に登板し0勝4敗、防御率9.00、23奪三振をマーク。

低調な出だしに加え、4月26日（同27日）に行われたコロラド・ロッキーズ戦で腰椎炎を負ったため、15日間の故障者リスト（IL）入りしている。

その間にメッツでは、クレイ・ホームズ投手が強烈な打球を受けたことで右腓骨を骨折し、長期離脱することになった。

ナ・リーグ東地区で最下位に沈むメッツにとって、最悪の出来事が立て続けに起きている。

そうした状況により、千賀の先発ローテーションの早期復帰が期待されるが、事はうまく進んでいない。

同メディアによると「千賀は、投球指標が自分の望むレベルに達するまでは実戦復帰に進まない方針で、マイナーリーグでのリハビリ登板開始までには、少なくとも1週間以上かかる可能性がある」という。

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