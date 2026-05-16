老後に「孤独」「やることがない」「お金が不安」と感じる方は少なくありません。仕事を辞めると、人とのつながりや生活のリズムが一気に変わります。自由な時間が増える一方で、「今日は何をして過ごそう」と考えるだけで疲れてしまうこともあります。

そんなとき大切なのは、毎日を無理に充実させることではなく、「迷わない仕組み」を作ることです。小さなルーティン作業を取り入れるだけで、暮らしは驚くほど整います。

◆自由過ぎる老後を「整える」迷いを減らすルーティンの力

「服を減らしたら、朝の迷いがなくなってラクになった」という声があります。平日は同じワンピース、休日は動きやすい服と決めておくだけで、毎朝の「何を着よう」が消え、気持ちに余裕が生まれたというものです。

服が少ないと、洗濯や収納、買い物の迷いも減ります。「選択肢が多いこと」は自由に見えて、実は思考を消耗させる原因でもあります。必要なモノを絞り、「これでいい」と決めておくことで、暮らしは驚くほど軽くなるものです。

これは老後の生活全般にも応用できます。仕事という強制力のあるルールがなくなると、「どう過ごすか」の選択肢が多過ぎて、かえって決められなくなるからです。旅行、外食、映画、ドライブ……現役時代は心躍るイベントだったこれらも、老後の日常として毎日続けるわけにはいきません。

特に昨今の物価高の影響もあり、外出やぜいたくを考えただけでも「お金の不安」が押し寄せてしまうという方も多いでしょう。そこでおすすめしたいのが、「整えること」を日課にすることです。

◆午前中を「整える時間」にする！人生後半を創るための「知的儀式」

例えば、「午前中は片付けと掃除の時間」と自分なりのルールを決めてしまいましょう。毎日3時間、家のどこか1カ所を念入りに整えるだけです。今日はクローゼット、明日は引き出し、次の日は写真や書類。小さな範囲を深く掘り下げるように整えていくのがコツです。整理の対象は多岐にわたります。

・居住スペース：ダイニング、台所、洗面所、玄関

・収納・大型品：クローゼットや押し入れに加え、タンスや家電などの比較的大きなモノ

・書類・データ：通帳、保険証書、年金関係の書類、スマホの不要アプリ、写真やデジタルデータ

ここで行うのは、単に「いらないモノを捨てる」だけの作業ではありません。これは前半の人生を丁寧に振り返り、より豊かな後半人生を創造するための、極めて知的な創造作業なのです。

家の中のモノを隅々まで把握することは、自分を守ることにも直結します。例えば防災の観点から、将来必要になる備蓄品を適切に管理・確保することも、この「整え」の重要な役割です。

この作業は、片手間や一気呵成にできるものではありません。一度にやろうとすれば、どうしても「見極め」の精度が落ちてしまいます。だからこそ、毎日少しずつ、けれど確実に。自分にとって「本当に必要なモノ」を問い直すこの時間を日課にすることで、暮らしの主導権を自分の手に取り戻していくことができるのです。

◆「整える」ことで「自分らしさ」を取り戻す

モノが減れば、管理の手間や探し物のストレスから解放され、掃除も驚くほどスムーズになります。物理的な空間がスッキリすると、不思議と心にも穏やかな余裕が生まれてくるものです。

老後の不安のモトは、単なる「お金の不足」だけではありません。溢れる情報やモノ、多過ぎる選択肢によって、頭の中が整理しきれず散らかっていることも大きな要因です。

そんなときは、「午前中は整える時間」と決めて淡々と手を動かしてみましょう。それだけで一日の軸が定まり、生活に心地よいリズムが戻ります。老後の自由は、そのままでは「迷い」のまま。まずは、整えるという小さなルールを設ける。そうすることで、新しい楽しみ、自分らしさが生まれるでしょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）