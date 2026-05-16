今日の運勢 5月17日（日） 12星座占いランキング第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月17日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月17日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？好調な運気で楽しいことが広がっていくような1日です。今日は行きたい場所へ出かけたり、直感を大切に行動してみましょう。ラッキーカラーはゴールド。学びが深まりそうな運気です。今日は読書をしたり、映画をみたり、視野が広がる時間を過ごすようにしましょう。海外に関することに触れてみるのも良さそうです。恋愛運が好調で楽しいことが広がっていくような運気です。今日は好きな人に積極的にアプローチをしてみたり、趣味をとことん楽しむのも良さそうです。コミュニケーションが活発な運気です。今日は色々な価値観を持った人と繋がるチャンスが巡ってきそうな1日なので、ご縁を大切に過ごしてみましょう。対人運が好調です。特に1対1のコミュニケーションが活発な運気なので、パートナーや大切な人との時間を大切にしたり、新たな出会いを求めたりするには良いタイミングです。趣味が充実しやすく楽しい1日となりそうです。今日は新しい趣味を開拓してみるのも良さそうです。今まで観たことがないアニメを視聴してみるのも良さそうです。仕事運が好調です。今日は忙しさが目立ちそうなので、頑張りすぎには注意をしましょう。夜は早めに睡眠を取ることがおすすめです。内省がテーマです。今日は不要に感じるものを手放したり、人間関係について見直したりする時間を持つようにしましょう。瞑想をするのもおすすめです。マイペースに過ごせると良い日です。今日は家でのんびりと過ごす時間を大切にしたり、部屋の片付けをして整える時間を持つのも良さそうです。金運が好調です。自己投資に繋がることを選択できると良い日です。ショッピングに出かけたり、エステやマッサージを受けてリラックスする時間を持つのも有意義でしょう。モヤモヤが目立つような１日です。今日は心が落ち着く時間を大切にしたり、休息をこまめに持つようにしたりしましょう。なるべく1人で過ごす時間を優先できると良さそうです。日頃の疲れを癒せると良い日です。今日はお風呂にゆっくりと浸かることがおすすめで、特にバスソルトや入浴剤を入れてのんびりと入浴する時間を持つようにしましょう。今日は新月なので、目標や計画を立てたり、見直してみる良いタイミングです。好きな食べ物を食べてリフレッシュするのも良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/