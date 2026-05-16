個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』に出演し、お気に入りの優待銘柄について語ってくれました。今回は、桐谷さんが保有する優待株の中から、5月に権利確定を迎えるおすすめの優待銘柄を紹介します。

◆桐谷さんが厳選！5月の優待銘柄3選

桐谷さん：5月は最近優待を新設した銘柄もあります。まず注目なのが、光フードサービス＜138A＞です。株価は2743円（収録時）で、配当利回りが1.46％あります。

ここは100株保有で、5月と11月の年2回、5000円相当の電子チケットがもらえます。立ち飲みの「大黒」「魚椿」といった店舗で使えるので、近くにお店がある人には非常におすすめです。総合利回りは5.1％です。

次は、私もよく紹介しているハニーズHLDG＜2792＞です。株価は1540円（収録時）で配当利回りが3.57％あります。ここは100株の保有で3000円分（500円券×6枚）の優待券がもらえますが、1年以上の継続保有が条件となります。

以前はこの「1年縛り」はなかったのですが、優待取りの空売り対策として導入されました。私もハニーズの優待券はよく使っていて、最近も女性用のリュックをもらいました。まだ家に置いてあって使ってないんですけども。

5月の3つ目は、ビーウィズ＜9216＞です。株価は1681円（収録時）で、配当利回りが4.58％と非常に高いのが魅力です。

200株必要になりますが、2024年の2月に新設された「プレミアム優待倶楽部」のポイントが8000ポイントもらえます。実は私、プレミアム優待倶楽部は「内容がコロコロ変わる」などの理由で普段はあまりおすすめしないのですが、ここは別です。

200株保有での総合利回りは6.96％に達します。500株持つとさらに利回りがよくなりますが、まずは200株持っていると高配当でよいのではないでしょうか。私も実際に保有しています。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

※紹介している内容は、2026年1月7日に収録した動画から、一部抜粋して編集したものになります。掲載している内容は、収録時点のものになります。最新の情報及び詳細については、各社のHP等でご確認ください。また、内容に関しては万全を期しておりますが、情報の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではございません。投資の判断は、ご自身の責任で行うようお願いします。

文＝All About 編集部