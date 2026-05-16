悠々自適な株主優待ライフを送り、「月曜から夜ふかし」（日本テレビ系）でも人気の個人投資家・桐谷広人さんに、5月に権利確定を迎えるおすすめの優待銘柄を教えていただきました。

個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』に出演し、お気に入りの優待銘柄について語ってくれました。今回は、桐谷さんが保有する優待株の中から、5月に権利確定を迎えるおすすめの優待銘柄を紹介します。

◆桐谷さんが厳選！5月の優待銘柄3選

桐谷さん：5月は最近優待を新設した銘柄もあります。まず注目なのが、光フードサービス＜138A＞です。株価は2743円（収録時）で、配当利回りが1.46％あります。

ここは100株保有で、5月と11月の年2回、5000円相当の電子チケットがもらえます。立ち飲みの「大黒」「魚椿」といった店舗で使えるので、近くにお店がある人には非常におすすめです。総合利回りは5.1％です。

次は、私もよく紹介しているハニーズHLDG＜2792＞です。株価は1540円（収録時）で配当利回りが3.57％あります。ここは100株の保有で3000円分（500円券×6枚）の優待券がもらえますが、1年以上の継続保有が条件となります。

以前はこの「1年縛り」はなかったのですが、優待取りの空売り対策として導入されました。私もハニーズの優待券はよく使っていて、最近も女性用のリュックをもらいました。まだ家に置いてあって使ってないんですけども。

5月の3つ目は、ビーウィズ＜9216＞です。株価は1681円（収録時）で、配当利回りが4.58％と非常に高いのが魅力です。

200株必要になりますが、2024年の2月に新設された「プレミアム優待倶楽部」のポイントが8000ポイントもらえます。実は私、プレミアム優待倶楽部は「内容がコロコロ変わる」などの理由で普段はあまりおすすめしないのですが、ここは別です。

200株保有での総合利回りは6.96％に達します。500株持つとさらに利回りがよくなりますが、まずは200株持っていると高配当でよいのではないでしょうか。私も実際に保有しています。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

※紹介している内容は、2026年1月7日に収録した動画から、一部抜粋して編集したものになります。掲載している内容は、収録時点のものになります。最新の情報及び詳細については、各社のHP等でご確認ください。また、内容に関しては万全を期しておりますが、情報の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではございません。投資の判断は、ご自身の責任で行うようお願いします。

文＝All About 編集部