日本サッカー協会（JFA）は16日、FIFA U－20女子ワールドカップ ポーランド2026の組み合わせが決定したことを発表した。

今年4月に開催されたAFC U－20女子アジアカップ2026で2大会ぶり通算7度目の大会制覇を達成したU－20日本女子代表（ヤングなでしこ）は、同大会の準決勝に進出したことでU－20女子W杯の出場権を獲得していた。

そうしたなか、15日にポーランドのウッチで国際サッカー連盟（FIFA）がU－20女子W杯の組み合わせ抽選会を開催。2大会連続の準優勝に終わっているヤングなでしこは、3大会ぶり2回目の優勝目指して、グループDでニュージーランド、アメリカ、イタリアと同組となった。

なお、大会は 2026年9月5日（土）から27日（日）にポーランドで開催。ヤングなでしこは9月6日にグループステージ第1戦のニュージランド戦を戦い、同9日にアメリカと、同12日にイタリアと対戦することになった。その後、ラウンド16は同16〜17日、準々決勝は19〜20日、準決勝は23日、3位決定戦は同26日、決勝は27日にそれぞれ予定されている。

組み合わせが決定したことを受け、ヤングなでしこを率いる井尻明監督は「対戦相手はいずれも力のあるチームだと考えています。そのような相手と対戦できることを非常に楽しみにしています。我々はチャレンジャーとして、日本らしさをピッチで強く表現し、勝利を目指して最後まで正々堂々と戦い抜きます」とコメントを発表している。

■FIFA U－20女子ワールドカップ ポーランド2026の組み合わせ

グループA：【A1】ポーランド 【A2】アルゼンチン 【A3】メキシコ 【A4】ベナン

グループB：【B1】ブラジル 【B2】タンザニア 【B3】カナダ 【B4】イングランド

グループC：【C1】フランス 【C2】韓国 【C3】エクアドル 【C4】ガーナ

グループD：【D1】日本 【D2】ニュージーランド 【D3】アメリカ 【D4】イタリア

グループE：【E1】朝鮮民主主義人民共和国 【E2】ポルトガル 【E3】コスタリカ 【E4】コロンビア

グループF：【F1】スペイン 【F2】ナイジェリア 【F3】ニューカレドニア 【F4】中国

■グループステージ（日本：グループD）

第1戦 9月6日（日）15:00／日本時間 22:00 （Stadion Miejski ŁKS Łódź）

vs. ニュージーランド

第2戦 9月9日（水）15:00／日本時間 22:00 （Stadion Miejski ŁKS Łódź）

vs. アメリカ

第3戦 9月12日（土）15:00／日本時間 22:00 （Stadion Miejski ŁKS Łódź）

vs. イタリア