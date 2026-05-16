FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーに選出された、シント・トロイデンに所属するDF谷口彰悟がオンラインでメディア対応を行い、自身2度目のW杯に向けて意気込みを語った。

15日、日本代表の森保一監督が、1人ずつ名前を読み上げていく形で26名を発表した。森保監督の下で主軸を担ってきた選手が順当に選出された中、三笘薫（ブライトン／イングランド）、南野拓実（モナコ／フランス）はケガでメンバー入りが叶わなかった。

2022年のカタール大会で初めてW杯を経験し、2大会連続での選出となった谷口は、「北中米W杯のメンバーに選出していただき、大変光栄に思っています。それと同時に、いよいよW杯が始まるんだなという思いで、身の引き締まる思いです。今大会に懸ける自分の思いっていうのは本当に強いものがあるので、その思いをプレーで表現できるように頑張っていきたいと思っています」と、自身2度目のW杯へ強い意気込みで臨むとした。

カタールW杯の時は川崎フロンターレでプレーし、日本国内でのプレー経験しかなかった谷口だが、W杯を経験し海外移籍を決意。カタールに活躍の場を移すと、その後にシント・トロイデンに加入し、ヨーロッパでのプレーをスタートさせた。移籍後はアキレス腱断裂など、重傷を経験するなど順風満帆とは言えなかったが、復帰後はディフェンスリーダーとしてチームを支えることに。今シーズンは好調のチームを支え、3位でシーズンを終えることが確定。さらに、来シーズンはヨーロッパリーグ（EL）予選に出場することが決まった。

成長を求めて加入し、しっかりと2大会連続のW杯出場に繋げることができた谷口は「より高いレベルでプレーしたい、W杯で結果を残したいという思いでシント・トロイデンに来ました。今シーズンはチームの調子も良く、ベルギーリーグの中で良い戦いを継続してできていたのが自信になりました。上位争いをしてチャンピオンシップ・プレーオフに出場し、各国の代表選手がいるチームと対戦できたのは貴重な時間でした」と、望んでいた通りのレベルアップと、好調だったシーズンに自信を得られたとした。

34歳で2度目のW杯に臨む谷口だが、チームには39歳で5大会連続5度目のW杯に臨む長友佑都（FC東京）がいる。谷口は長友の選出について「長友選手がまた選ばれ増田。彼ほどW杯を語れる選手はいないと思います。初めての選手もいる中で、彼が伝えてくれる経験は間違いなく救いになります」と、多くの経験がチームのためになるだろうとコメント。また、負傷しているキャプテンの遠藤航（リヴァプール／イングランド）の選出については「遠藤選手も、いるだけでチームに安心感をもたらしてくれる存在です。年長組が安定感をもたらしながら、良いバランスで戦い抜きたいです」と、若手も多い中でしっかりとベテランとしての経験を還元していきたいと語った。