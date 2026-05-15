老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、65歳以降にフリーランスとして働く場合、老齢年金にどのような影響があるのかについて解説します。

◆Q：65歳から業務委託で仕事をしています。フリーランスなので厚生年金には加入できないと思いますが、年金額への影響はありますか？

「定年後は会社員をやめ、65歳から業務委託でフリーランスとして働いています。年収は200万円ほどです。厚生年金に入れないとなると、老齢年金はどうなるのか気になっています」（Nさん）

◆A：フリーランスとして働く場合、厚生年金には加入しないため、年金額は基本的には増えません

フリーランスや業務委託で働く場合、会社員のように厚生年金へ加入することはありません。そのため、会社員時代のように「働きながら年金を増やす」という仕組みは基本的に使えなくなります。

65歳以降に会社員やパートとして厚生年金に加入して働く場合は、加入期間や給与額に応じて老齢厚生年金が増えることがあります。また、「在職定時改定」により、毎年10月に年金額が見直される仕組みもあります。

一方で、フリーランスの場合は厚生年金に加入しないため、厚生年金保険料を支払うこともなく、将来受け取る老齢厚生年金額の再計算も行われません。

また、60歳以降は国民年金の加入義務もありません。そのため、基本的には65歳時点（または退職時点）で決まった年金額が、その後の受給額のベースとなります。

ただし、フリーランスには「在職老齢年金による支給停止がない」という特徴があります。在職老齢年金制度は、厚生年金に加入して働く人が対象となる制度のため、フリーランスとして働く場合は、事業収入が増えても、それだけを理由に老齢厚生年金がカットされることはありません。

もし、「少しでも将来の年金額を増やしたい」と考える場合は、年金の受け取り開始を遅らせる「繰り下げ受給」を検討する余地もあります。ただし、すでに老齢年金の受給を開始している場合は、現在の年金収入と事業収入を合わせた生活設計を考えることが大切です。

フリーランスとして働き続ける場合は、「年金額を増やす」よりも、「今ある年金と収入をどう活用するか」という視点で、無理のないマネープランを立てるとよいでしょう。

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部