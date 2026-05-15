投手戦、両チーム無得点で序盤終了

西武対日本ハムは、3回を終えて0対0の投手戦。両チームとも得点圏に走者は進めるものの、あと一本が出ず、均衡が破れないまま中盤へと進む。序盤を終えて、互いに譲らぬ緊迫した展開となっている。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 39 24 15 0 .615 -
2 阪神 38 22 15 1 .595 1
3 DeNA 38 19 17 2 .528 3
4 巨人 38 20 18 0 .526 3
5 広島 35 12 21 2 .364 9
6 中日 38 13 24 1 .351 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 38 23 15 0 .605 -
2 西武 40 22 17 1 .564 1
3 ソフトバンク 37 19 18 0 .514 3
4 日本ハム 41 20 21 0 .488 4
5 楽天 38 16 21 1 .432 6
6 ロッテ 38 15 23 0 .395 8