













福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐選手は15日、敵地・楽天モバイル最強パーク宮城で行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「5番・DH」で先発出場。反撃の狼煙を上げる今季第4号ソロホームランを放った。











7回、1死走者なしで迎えた第3打席。楽天先発の早川隆久投手が投じた2球目のスライダーを力強く引っ張り、右翼スタンド最前席に叩き込んだ。



早川投手は6回無失点と好投を続けていただけに、柳田選手の一発は値千金の一打となった。



さらに続く6番・正木智也選手も今季第1号ソロを放ち、2者連続アーチでチームは2点差に詰め寄った。早川投手から2者連続で本塁打を奪い、球場の雰囲気を一変させた。



柳田選手は今季ここまで打率.261と本来の状態には至っていないが、この一発で復調の兆しを感じさせた。



試合はそのまま6対3で楽天が逃げ切り。反撃も及ばずソフトバンクは今季2度目の3連敗となった。























【動画】久々のギータの一発！柳田悠岐の右翼スタンド最前席への4号ソロがこちら！

DAZNベースボールのXより













久々のギータの一発



柳田悠岐 反撃の一打！

好投を続ける早川から放った🎆



⚾️楽天×ソフトバンク

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