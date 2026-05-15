ららぽーとTOKYO-BAYとららテラスTOKYO-BAYでは、5月1日より地元船橋のプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」の応援に感謝するキャンペーンを実施している。5月31日には「フライトクルーチアリーダーズ STAR JETS報告会」「シーズン報告会」を開催する。

「千葉ジェッツ応炎ありがとう！」キャンペーンは、6月7日まで開催する。対象施設での買い物により総額39万ポイントが山分けされるほか、チームがCS優勝を果たした場合には139万ポイントへ増額。さらに公式SNSのフォロー画面提示で受けられる店舗特典や、シール配布なども実施する。

5月14日～24日には「応炎39(サンキュー)プレゼントキャンペーン」を開催。3,900円以上の買い物で、選手報告会の特別席やサイン入りグッズが当たる。そのほか、5月22日～31日には公式グッズを販売するPOPUPショップも実施。5月31日～6月7日には、選手たちの「イチ推しの1枚」を捉えたパネル展示も行う。

5月31日には、TOHOシネマズららぽーと船橋で初となる、選手4名による千葉ジェッツシーズン報告会を開催する。参加には事前抽選のチケット購入が必要で、当選者は記念撮影などの特典も受けられる。

みどりの広場ではチアリーダーズによる「フライトクルーチアリーダーズ STAR JETSシーズン報告会」も開催。チアパフォーマンスとトークショーを行う。

STAR JETSシーズン報告会

(ｃ)CHIBAJETS FUNABASHI