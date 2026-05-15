ラ・リーガ第36節が14日に行われ、ジローナとレアル・ソシエダが対戦した。

リーグ5戦未勝利で8位に位置するソシエダは降格圏の19位に位置するジローナとのアウェイゲームに臨んだ。久保建英は右サイドハーフで2試合連続のスタメン起用となった。

残留が懸かるジローナの勢いを受ける形となったソシエダ。開始4分には右サイドを突かれると、必死に戻った久保がボックス内で足に当てたボールをゴール前のジョエル・ロカにシュートされるが、ここはGKアレックス・レミロの好守とポストに当たって事なきを得た。

以降は12分に背後を取ったアンデル・バレネチェアのシュートで決定機に迫ると、28分にはセルヒオ・ゴメスの左CKをジョン・マルティンが打点の高いヘディングシュートで合わせ、劣勢のなかで先制に成功した。

ワンチャンスを活かしてリードを奪ったアウェイチームだが、ジローナの攻勢に晒される。その流れでアゼディン・ウナヒの強烈なミドルシュートなどで何度もゴールに迫られたが、守護神レミロの好守もあって1点リードで試合を折り返した。

迎えた後半もジローナペースで試合が進むと、57分には久保がゴルカ・カレーラとの交代でベンチに下がる。この試合では前半にブロックされたシュート1本のみと攻撃で見せ場を作れなかった久保だったが、無難な捌きに守備で貢献。FIFAワールドカップ2026の日本代表発表直前の一戦でリスクを負うことなく無事プレーを終えた。

その後、試合は66分に動く。右サイド深くでアルナウ・マルティネスが正確なグラウンダークロスを入れると、ゴール前に走り込んだクリスティアン・ストゥアーニがワンタッチで合わせ、ジローナが追いついた。

これで一気にギアを上げたホームチームが試合終盤にかけて攻勢を仕掛けていったが、粘るソシエダが要所を締めて試合は1－1のスコアでタイムアップを迎えた。

この結果、勝ち点1を掴んだジローナは降格圏脱出の15位に浮上。6戦未勝利のソシエダは8位をキープしている。

【スコア】

ジローナ 1－1 レアル・ソシエダ

【得点者】

0－1 28分 ジョン・マルティン（レアル・ソシエダ）

1－1 66分 クリスティアン・ストゥアーニ（レアル・ソシエダ）

【ハイライト動画】久保先発のジローナvsソシエダ