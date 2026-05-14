ランボルギーニ・ミウラ60周年を祝し、イタリアで特別なツアーが開催！

2026年はランボルギーニ・ミウラが誕生して60年の節目の年である。それを祝し、ランボルギーニは「ポロストリコ・ジロ」を開催した。ミウラ限定のこの特別なツアーには5月6日から10日にかけてイタリアを横断する500キロの旅には20チームが参加。ヨーロッパやアメリカ、アジアからミウラP400、P400 S、SV、さらにSVJまでが揃い踏みした。

【画像】20台が参加した、ランボルギーニ・ミウラだけのツーリング（写真13点）

イベントは5月6日にスタートした。ユネスコ世界遺産に登録されているランゲ地方のチェッレート・ランゲにミウラのドライバーが集い、翌7日に一行はリグリア海岸へと向かう195キロメートルをドライブした。続く5月8日の旅は約220キロの行程でフィレンツェへ。カッラーラでのランチやボルゲーゼ宮殿でのディナーなど、参加者たちはこのツアーでしかできない特別な体験をミウラとともに堪能した。

5月9日は「ランボルギーニ・アリーナ」が開催されているイモラ・サーキットへと向かい、盛り上がりは最高潮に達した。最終日の5月10日には、イモラに展示されていたミウラが、世界中のコレクターや他のランボルギーニ・モデルとパレードに参加。数千人の熱狂的なファンに見守られながら、ミウラの60周年を祝う特別なツアーは厳かに幕を下ろしたのだった。