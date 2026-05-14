NHKは14日、FIFAワールドカップ2026の放送予定を発表した。

FIFAワールドカップ2026の開幕が迫る中、NHKは同大会の放送予定を発表。グループステージの計19試合を地上波にて生中継するほか、NHK ONEでも同時配信と見逃し配信を実施する。メキシコ代表と南アフリカ代表による今大会の開幕戦、フランス代表やスペイン代表、前回王者のアルゼンチン代表など、強豪国の試合も地上波で生中継する予定だ。

日本代表の試合については、グループステージ第1節のオランダ代表戦と同第3節のスウェーデン代表戦を地上波にて、同第2節のチュニジア代表戦はBSにてそれぞれ生中継する。

そしてNHKは、決勝を含むノックアウトステージの計15試合も地上波で放送予定と発表。その内訳はラウンド32から8試合、ラウンド16から3試合、準々決勝と準決勝からそれぞれ1試合、3位決定戦、そして決勝となっている。ノックアウトステージにおける日本代表戦については、ラウンド32の試合をBSで、ラウンド16以降は地上波ですべて生中継する。なおノックアウトステージの放送予定は確定次第、順次発表されると伝えている。

また大会期間中は連日、夜にデイリーハイライトを放送。全104試合のゴールシーンのほか、勝敗を分けた重要な瞬間やプレーの裏側を精鋭解説陣が解説し、さらには日本代表の現地最新情報も番組内で伝えるとのことだ。

なお、現時点で確定している放送予定は以下の通り。

■放送予定（日時はすべて日本時間）

【グループステージ】

6月12日（金）

[総合]午前4時 メキシコ vs 南アフリカ（開幕戦）

6月13日（土）

[総合]午前4時 カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ

6月14日（日）

[総合]午前10時 ハイチ vs スコットランド

6月15日（月）

[総合]午前5時 日本 vs オランダ

6月16日（火）

[総合]午前1時 スペイン vs カーボベルデ

[総合]午前4時 ベルギー vs エジプト

6月17日（水）

[総合]午前10時 アルゼンチン vs アルジェリア

6月19日（金）

[総合]午前10時 メキシコ vs 韓国

6月20日（土）

[総合]午前4時 アメリカ vs オーストラリア

[総合]午前9時30分 ブラジル vs ハイチ

6月21日（日）

[総合]午前2時 オランダ vs スウェーデン

[NHKBS]午後1時 日本 vs チュニジア

6月22日（月）

[総合]午前1時 スペイン vs サウジアラビア

6月23日（火）

[総合]午前9時 ノルウェー vs セネガル

6月24日（水）

[総合]午前2時 ポルトガル vs ウズベキスタン

6月25日（木）

[総合]午前4時 スイス vs カナダ

[総合]午前10時 チェコ vs メキシコ

6月26日（金）

[総合]午前8時 日本 vs スウェーデン

6月27日（土）

[総合]午前4時 ノルウェー vs フランス

6月28日（日）

[総合]午前11時 ヨルダン vs アルゼンチン