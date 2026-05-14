リーグ・アン第29節の延期分が13日に行われ、2位RCランスと首位パリ・サンジェルマン（PSG）が対戦した。

PSGが勝てば5連覇達成という一戦は、29分に動いた。ウスマン・デンベレが敵陣でボールを奪い、すぐさま浮き球のパスを送ると、抜け出したフビチャ・クヴァラツヘリアが右足でシュートをゴールネットに突き刺す。これでPSGは5連覇へ先制に成功した。

その後、スコアは動かずに迎えた後半アディショナルタイム3分、PSGは同点とされるピンチをしのぎカウンターに転じると、敵陣の右サイドに上がっていたデジレ・ドゥエがボックス手前ンのスペースにパスを出し、イブラヒム・エンバイェが右足ワンタッチで強烈なシュートを叩き込む。これでPSGはリードを2点に広げた。

PSGはこのまま2－0でRCランスに勝利。通算14度目となるリーグ・アン優勝、そしてリーグ・アン5連覇を成し遂げた。

この後、RCランスは17日に行われるリーグ・アン最終節で敵地にてリヨンと対戦。PSGは17日に行われるリーグ・アン最終節で敵地にてパリFCとのダービーマッチを戦い、30日にはアーセナルとのチャンピオンズリーグ（CL）決勝に臨む。

【スコア】

RCランス 0－2 パリ・サンジェルマン

【得点者】

0－1 29分 フビチャ・クヴァラツヘリア（パリ・サンジェルマン）

0－2 90＋3分 イブラヒム・エンバイェ（パリ・サンジェルマン）

【動画】PSGがリーグ・アン5連覇を達成！