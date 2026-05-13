今日の運勢 5月14日（木） 12星座占いランキング第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月14日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月14日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！あなたの星座は何位……？ロマンスやクリエイティブな気持ちが高まる日。気になる相手への一歩や、表現したい気持ちは素直に行動に移しましょう。感性のままに動いたほうが、結果的に良い流れに。丸い形のアクセサリーやお菓子を取り入れると運気アップ。自分の見せ方を磨く日。完璧を目指して固くなるより、肩の力を抜いた佇まいのほうが好印象になりそう。第一印象がそのままチャンスにつながる流れが来ています。光るものを身につけて出かけると、自然と注目が集まり良い縁が運ばれるかも。世界が広がる日。海外や遠くの情報、未知のジャンルに触れると、思いがけない発見がありそう。学びは形から入らず、まず「面白そう」という気持ちを優先しましょう。お部屋におしゃれなライトを飾ると、知的好奇心が刺激されてアイデアが冴えそう。人付き合いが動く日。勢いだけで進めると噛み合わないので、相手のペースに歩幅を合わせましょう。大事な話は焦らず、タイミングを見て切り出して。お祝いの席に顔を出すと、新しい縁や思わぬ味方ができて、対人運がぐっと上がります。伝え方を整える日。思いつきで話すより、要点をまとめてから口に出すと相手にしっかり届きます。連絡や返信もマメにしましょう。指先や足先など細部を意識すると、あなた自身が洗練されてくるので、爪やかかとを丁寧にケアすると◎。仲間との縁が育つ日。派手なアピールよりも、誰かをそっと支える姿勢が信頼を呼びます。約束は小さなものほど丁寧に守って。歩きやすい靴で出かけると、フットワーク良く動けて、人とのご縁が自然に広がっていきそうです。心を整える日。気持ちが内向きになりやすい流れなので、無理に外で頑張らずに自分のペースを守りましょう。家族や同居人には、やさしい言葉を選んで。いつもより保湿を意識すると、気持ちまで落ち着いてきます。地に足をつけたい日。器用に立ち回ろうとすると空回りしがちなので、目の前の作業を丁寧に積み上げるのが正解です。新しい挑戦より、すでに任されていることの完成度を上げることを意識して。料理にこしょうやわさびを効かせると、気持ちも引き締まることでしょう。新しい価値観に触れる日。これまでのこだわりを一度脇に置いて、思いつきや直感を素直に試してみましょう。失敗を恐れない軽やかさが、新たなスキルにつながるかも。頭をマッサージすると、面白いひらめきが舞い込んできそう。ペースを落としたい日。気持ちが過去や思い出に引っ張られやすく、判断が鈍りがちです。今日は新しい決断を急がず、ゆったりした時間を確保して。食事はいつもよりゆっくり食べると、心と体のリズムが整って、疲れも抜けやすくなるはず。無理を溜めない日。気合いで突っ走ると体に響きやすい流れなので、スケジュールに余白を残しましょう。毎日の習慣を見直すのにも良いタイミングです。心がときめくものを身近に置くと、頑張りすぎを手放しやすくなり、良いリズムが戻ってきます。不安を膨らませない日。「うまくいかないかも」と先回りしすぎると、流れまで重くなります。今日はできない理由より、出来る理由を考えるよう意識しましょう。視点を切り替えるだけで、思っていた以上に新しい道が見えてきます。自分の人生の主導権は、誰が握っているのでしょうか。人に合わせて流されてきたことや、なんとなく後回しにしてきた決断があれば、思いきって自分の意思で線を引いてみましょう。背筋を伸ばして「これは私が決める」と宣言する気持ちで一日を過ごすと、明日からの景色が変わって見えるはずです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4