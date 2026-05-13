「イタリアのことわざ」に着想を得たシグネチャーカクテルコレクション

ブルガリ ギンザ バーが「イタリアのことわざ」に着想を得たユニークなシグネチャーカクテルコレクション「プロヴェルビ」を発表した。

何世紀にもわたり日常の中で語り継がれてきたイタリアのことわざは、知恵や機知、希望、そして人間らしさを簡潔な言葉に凝縮した文化の結晶であり、イタリア人の思考や価値観を映し出してきた。今回発表されたコレクションはイタリア文化を現代的な視点で再解釈したもので、言葉の一つひとつを丁寧に読み解き、その意味や背景、感情のニュアンスを、味わい、香り、色彩、質感といった要素へと昇華させて一杯のカクテルとして仕上げられた。

10種のカクテルと4種のモクテルで構成されるコレクションの例をいくつか紹介しよう。

L intenditor e（リンテンディトーレ）

「A buon intenditor poche parole（一を聞いて十を知る）」に着想を得て、スモーキーなメスカルに、乳酸発酵チェリートマトを組み合わせた、大胆かつ印象的な一杯に仕上げたもの。

Carpe Diem（カルペ・ディエム）

「Carpe diem（今を生きよ）」にインスパイアされ、軽やかなラムと白桃のやさしい甘みの調和によって、刹那の美しさを表現した。

La Forza（ラ・フォルツァ）

「Lunione fa la forza（団結は力なり）」をテーマに、季の美 京都ドライジンと柚子酒を組み合わせ、異なる文化が響き合い、力強くも調和のとれた味わいを描き出している。

クラフツマンシップ溢れるこれらのカクテルを通じて、言葉に込められた意味を味わいながらイタリア文化に思いを巡らせてみるのも一興だ。

ブルガリ ギンザ バー

東京都中央区銀座2-7-12 ブルガリ銀座タワー10階

営業時間：日曜～水曜 17:00～23:00／木曜～土曜 17:00～1:00