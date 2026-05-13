エス・エム・エスは、2026年5月12日、全国の看護師を対象に実施した「看護師の働き方に関する意識調査2026」の結果を公開した。本調査は2026年2月2日〜28日の期間、「ナース専科 転職」などの利用者9,574人を対象にインターネット調査にて実施されたもの。

看護師の働き方に関する意識調査2026

職場に満足を感じている看護師は61.3%

職場への満足度

現在の職場に満足を感じている看護師は61.3%であった。昨年調査時の62.4%からほぼ横ばいの結果となっている。

看護師の56.5%が看護職以外への転職を考えたことがあると回答

看護師以外の職業への転職を検討したことがあるか

看護師以外の職業への転職を検討したことがある人は半数を超えた。

看護職を続けると判断した決め手

一方で、看護職を続けると判断した決め手は「待遇面」(45.9%)や「資格・専門性」(44.9%)が上位となった。

看護師の70.3%が不満や悩みを上司に定期的に伝える場がないと回答

職場の不満や悩みを上司に伝える場はあるか

職場の不満や悩みを上司に伝える定期的な場が「ない」とする回答が約7割に達した。現場の看護師が悩みを相談できずに溜め込んでいる様子がうかがえる。

看護師の44.5%がペイシェントハラスメントを経験

過去1年間にペイシェントハラスメントを経験、または見聞きしたことがある人は44.5%にのぼった。次いで「パワーハラスメント」(33.9%)が続いている。

人事評価の結果が給与や賞与に十分に反映されていないとの声が最多

人事評価について

人事評価については「評価結果が給与や賞与に十分に反映されていない」(20.0%)とする回答が最も多かった。評価に「納得している」という割合は20%に満たない結果となっている。

業務負担軽減に向けて導入を期待するDXツールはAIによる自動生成

事務作業等の負担軽減に向けて期待するツール

事務作業等の負担軽減に向けて期待するツールは「AIによる看護記録の自動生成機能・文章要約」(31.8%)が最多となった。次いで「委員会や打ち合わせの議事録要約」(31.6%)が上位となり、文章作成業務への期待が高いことがわかった。

ICT移行への抵抗感は低いものの、活用面でのネガティブな実感も

「紙の方が使いやすい」と回答した人は5.1%にとどまり、デジタル化への抵抗感は低い傾向にある。一方で、ICT活用において「エラー時に対応時間がかかる」などのネガティブな実感を持つ人は4人に3人の割合に達している。

看護師の52.7%が副業・兼業に興味があるものの行っていない

副業・兼業に興味がある人は半数を超えているが、実際に行っている人は16.4%にとどまった。

訪問看護ステーションへの就業の関心は低下傾向

訪問看護ステーションに対する関心

訪問看護ステーションでの就業に関心がある理由

在宅医療に社会的な意義を感じる人や、利用者とじっくり向き合うケアを求める人の割合が減少し、訪問看護への関心が低下している課題が浮き彫りになった。

エス・エム・エスについて

エス・エム・エスは、高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向上させることをミッションとしている。看護師向け人材紹介「ナース専科 転職」や、悩み相談・ニュース提供を行うコミュニティ「ナース専科」などを運営し、看護師のキャリア形成をサポートしているという。