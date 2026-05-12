ＤｅＮＡ、中日に2点リードで後半戦へ

2回裏に蝦名、5回裏に松尾のタイムリーで2点を奪ったＤｅＮＡが、中日を2-0でリード。度会が2得点を演出し、投打がかみ合っている。中日は後半の反撃を期す。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(二)三森 大貴 2(左)佐野 恵太 3(一)筒香 嘉智 4(三)宮﨑 敏郎 5(右)度会 隆輝 6(中)蝦名 達夫 7(遊)成瀬 脩人 8(捕)松尾 汐恩 9(投)東 克樹

中日: 1(右)Ｏ・カリステ 2(二)田中 幹也 3(遊)村松 開人 4(左)細川 成也 5(一)阿部 寿樹 6(捕)石伊 雄太 7(中)大島 洋平 8(三)山本 泰寛 9(投)金丸 夢斗

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