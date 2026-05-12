ＤｅＮＡ、中日に2点リードで後半戦へ

2回裏に蝦名、5回裏に松尾のタイムリーで2点を奪ったＤｅＮＡが、中日を2-0でリード。度会が2得点を演出し、投打がかみ合っている。中日は後半の反撃を期す。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(二)三森　大貴 2(左)佐野　恵太 3(一)筒香　嘉智 4(三)宮﨑　敏郎 5(右)度会　隆輝 6(中)蝦名　達夫 7(遊)成瀬　脩人 8(捕)松尾　汐恩 9(投)東　克樹

中日: 1(右)Ｏ・カリステ 2(二)田中　幹也 3(遊)村松　開人 4(左)細川　成也 5(一)阿部　寿樹 6(捕)石伊　雄太 7(中)大島　洋平 8(三)山本　泰寛 9(投)金丸　夢斗

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 37 23 14 0 .622 -
2 阪神 36 21 14 1 .600 1
3 巨人 36 18 18 0 .500 4
4 DeNA 35 17 17 1 .500 4
5 広島 33 12 19 2 .387 8
6 中日 35 13 22 0 .371 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 36 22 14 0 .611 -
2 ソフトバンク 35 19 16 0 .543 2
3 西武 38 20 17 1 .541 2
4 日本ハム 38 18 20 0 .474 5
5 楽天 36 15 20 1 .429 6
6 ロッテ 35 14 21 0 .400 7