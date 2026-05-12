ＤｅＮＡ、中日に2点リードで後半戦へ
2回裏に蝦名、5回裏に松尾のタイムリーで2点を奪ったＤｅＮＡが、中日を2-0でリード。度会が2得点を演出し、投打がかみ合っている。中日は後半の反撃を期す。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(二)三森 大貴 2(左)佐野 恵太 3(一)筒香 嘉智 4(三)宮﨑 敏郎 5(右)度会 隆輝 6(中)蝦名 達夫 7(遊)成瀬 脩人 8(捕)松尾 汐恩 9(投)東 克樹
中日: 1(右)Ｏ・カリステ 2(二)田中 幹也 3(遊)村松 開人 4(左)細川 成也 5(一)阿部 寿樹 6(捕)石伊 雄太 7(中)大島 洋平 8(三)山本 泰寛 9(投)金丸 夢斗
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|37
|23
|14
|0
|.622
|-
|2
|阪神
|36
|21
|14
|1
|.600
|1
|3
|巨人
|36
|18
|18
|0
|.500
|4
|4
|DeNA
|35
|17
|17
|1
|.500
|4
|5
|広島
|33
|12
|19
|2
|.387
|8
|6
|中日
|35
|13
|22
|0
|.371
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|36
|22
|14
|0
|.611
|-
|2
|ソフトバンク
|35
|19
|16
|0
|.543
|2
|3
|西武
|38
|20
|17
|1
|.541
|2
|4
|日本ハム
|38
|18
|20
|0
|.474
|5
|5
|楽天
|36
|15
|20
|1
|.429
|6
|6
|ロッテ
|35
|14
|21
|0
|.400
|7