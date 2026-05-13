巨人 vs 広島の試合開始前情報
- 対戦カード：巨人 vs 広島
- 開催球場：セーレン・ドリームスタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 広島2勝-巨人3勝（5/12 広島3-5巨人 (巨人)、4/30 広島3-2巨人 (広島)、4/29 広島2-4巨人 (巨人)、4/28 広島11-1巨人 (広島)、4/8 巨人2-1広島 (巨人)）
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|37
|22
|14
|1
|.611
|-
|2
|ヤクルト
|38
|23
|15
|0
|.605
|0
|3
|DeNA
|36
|18
|17
|1
|.514
|3
|4
|巨人
|37
|19
|18
|0
|.514
|3
|5
|広島
|34
|12
|20
|2
|.375
|8
|6
|中日
|36
|13
|23
|0
|.361
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|37
|23
|14
|0
|.622
|-
|2
|西武
|39
|21
|17
|1
|.553
|2
|3
|ソフトバンク
|36
|19
|17
|0
|.528
|3
|4
|日本ハム
|39
|19
|20
|0
|.487
|5
|5
|楽天
|37
|15
|21
|1
|.417
|7
|6
|ロッテ
|36
|14
|22
|0
|.389
|8