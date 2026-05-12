西武、石井の活躍で2点リード

西武は5回表、石井一成の1号2ランで2点を先制。その後、両チームとも追加点なく6回を終え、西武が2-0でソフトバンクをリードしている。石井はこの回2打点と活躍を見せた。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「西武ライオンズ」のニュースまとめ

「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ