広島、巨人を1点リード！

2回に巨人が先制するも、4回表に広島が逆転。その後も点の取り合いとなり、5回に広島が追加点を挙げた。6回終了時点で広島が3-2と1点リード。巨人は大城、広島は坂倉、増田の活躍で白熱した展開となっている。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ

「広島カープ」のニュースまとめ