巨人が広島に4-3で逆転勝利

先発投手：巨人は戸郷翔征が5回3失点の好投（6安打6奪三振）、広島の床田寛樹は6回2/3回3失点 得点経過： 2回裏：巨人が1点を追加 4回表：広島が2点を追加 4回裏：巨人が1点を追加 注目選手：巨人の佐々木俊輔が1本塁打、2打点、2得点の活躍、巨人の大城卓三が1本塁打の活躍、巨人の平山功太が3安打の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 37 22 14 1 .611 -
2 ヤクルト 38 23 15 0 .605 0
3 DeNA 36 18 17 1 .514 3
4 巨人 37 19 18 0 .514 3
5 広島 34 12 20 2 .375 8
6 中日 36 13 23 0 .361 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 37 23 14 0 .622 -
2 西武 39 21 17 1 .553 2
3 ソフトバンク 36 19 17 0 .528 3
4 日本ハム 39 19 20 0 .487 5
5 楽天 37 15 21 1 .417 7
6 ロッテ 36 14 22 0 .389 8