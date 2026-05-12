巨人が広島に4-3で逆転勝利

先発投手：巨人は戸郷翔征が5回3失点の好投（6安打6奪三振）、広島の床田寛樹は6回2/3回3失点 得点経過： 2回裏：巨人が1点を追加 4回表：広島が2点を追加 4回裏：巨人が1点を追加 注目選手：巨人の佐々木俊輔が1本塁打、2打点、2得点の活躍、巨人の大城卓三が1本塁打の活躍、巨人の平山功太が3安打の活躍。

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