日本代表の森保一監督がGoogle PixelのCMに初登場することが発表された。Google Pixelの新TVCM「Google Pixel 10 Pro：高画質インカメ篇 #TeamPixel」は、2026年5月12日（火）より全国で放送開始となる。

CM出演前からGoogle Pixelのユーザーで、プライベートでも出会ったサッカーファンとセルフィーを撮るという森保監督。普段撮る写真については「孫の写真を撮ります。あとは仕事で日本全国や世界中へ行くので、行った先の素晴らしい景色も撮りますね。その他は食事をしたり、人と接したりする時に『じゃあ、記念写真撮ろう』みたいな感じでたくさん撮ります。最近で言うと、声をかけてくれるファンの方々とセルフィーで撮ることが多いですね」と明かした。

セルフィーの際は自身でシャッターを押すことも多い。「楽しい思い出、いい記念になるので、自分で撮ることが多いですね。セルフィーで一緒に写真を撮ると相手も喜んでくれますし、すごく距離感が近くなる感じがします。相手が本当に笑顔になってくれて、親近感が感じられることがセルフィーを撮る大きな理由ですね」と答えている。

CM ストーリー

ブルーのスタジオ空間に置かれたハイチェアに腰掛け、Google Pixel を手にしている森保さん。「日本のサッカーファミリーはすごく温かい、そして熱い」と日々実感しているファンへの想いを語るシーンから始まります。続けて「セルフィーで写真を撮って笑顔になってくれることが自分のエネルギーになる」と話し、シャッター音と共に画面が切り替わり、実際にサッカーファンと一緒に撮影したセルフィーの数々が映し出されます。Google Pixelで撮ったたくさんのセルフィー写真を見ながら「みんな私の友達だし、みんなサッカーファミリー」と画面をスワイプさせて次々と写真を表示しながら嬉しそうに話す森保さん。最後は「自分の人生の喜びがこの中に詰まっています」と嬉しさを滲ませた満面の笑みで話し、「私の名前は森保一。Google Pixel を使っています」と宣言します。

【動画】森保一監督が出演する新CM＆インタビュー