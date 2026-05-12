「注射するだけで痩せられる」——そんなイメージで語られがちな肥満治療薬。しかし実際には、肥満の本質は“体重”そのものではなく、健康リスクとの関係にあります。肥満症の正しい考え方と、薬の役割について解説します。

肥満の問題の本質は「体重が重い」ことではない

「肥満は万病のもと」と言われます。肥満とは、体に必要以上の脂肪が蓄積した状態を指し、日本ではBMI(体格指数)が25以上の場合を肥満と定義しています。BMIは体重(kg)を身長(m)の2乗で割った値です。

ただし、BMIが25以上であっても、すべての人が治療の対象となるわけではありません。医学的に治療が必要とされるのは、「肥満症」と呼ばれる状態です。

肥満と肥満症は違う

肥満症とは、肥満に加えて健康障害がある、あるいはそのリスクが高い状態を指します。具体的には、糖尿病、脂質異常症、高血圧、睡眠時無呼吸症候群、関節疾患、月経異常、心血管疾患などが含まれます。

また、内臓脂肪型肥満も重要なポイントです。腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上の場合に該当し、血糖や脂質、血圧に悪影響を及ぼしやすいことが知られています。

ただし、内臓脂肪型肥満が単独で直ちに肥満症と診断されるわけではなく、他のリスク因子と合わせて評価されます。

生活習慣の改善が基本、かつ社会的な視点も重要

肥満症の治療では、原因へのアプローチが基本となります。遺伝的要因は変えられませんが、食生活や運動、睡眠などの生活習慣は改善可能です。

一方で近年は、個人の努力だけでは解決できない要因にも注目が集まっています。例えば、経済的な理由で健康的な食事が難しい、運動できる環境が整っていない、十分な睡眠時間を確保できないといった社会的背景です。

このように肥満症は、生活習慣病であると同時に、社会的課題として捉える視点も重要になっています。

肥満の注射薬が使われるのはどんなケースか

生活習慣の改善だけでは効果が不十分な場合、薬物治療が検討されます。

肥満症に対する薬物治療には、合併症の治療と、肥満そのものへのアプローチの2つがあります。

後者として用いられる代表的な薬が、GLP-1受容体作動薬です。一般的に、保険診療で使用されるのは、BMIが35以上、またはBMI27以上で肥満に関連する健康障害を伴う場合とされています。

つまり、「単に痩せたい」という理由だけで保険診療として使用されるものではありません。

「注射すれば簡単に痩せられる」わけではない

GLP-1受容体作動薬は食欲を抑えるなどの作用がありますが、「簡単に痩せられる薬」というわけではありません。

副作用として、吐き気、腹部膨満感、下痢や便秘などがみられることがあり、治療を継続できない場合もあります。

また、食事や運動療法を併用しなければ、治療中止後に体重が戻る可能性があります。

さらに、体重減少の一部には筋肉量の低下が含まれるため、放置するとサルコペニアにつながる可能性もあります。そのため、筋力トレーニングなどを取り入れることが重要です。

市販薬を使う際の注意点

肥満に関連する市販薬の中には、脂肪の吸収を抑える作用を持つものもあります。

ただし、医薬品である以上、副作用や使用上の注意があります。使用する際は薬剤師の説明をよく理解し、効果が不十分な場合や体調に変化がある場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。

肥満症を治療できる時代だからこそ、正しい理解が大切

近年、GLP-1受容体作動薬の登場により、肥満症治療は大きく進展しています。

しかし、治療の基本はあくまで生活習慣の改善です。肥満を単なる自己責任と捉えず、必要に応じて医療の力を借りること、そして健康診断を通じて自分の状態を把握することが重要です。

「痩せること」ではなく、「健康リスクを下げること」が、肥満対策の本質と言えるでしょう。

肥満症治療薬について、肥満症治療を行っている医師に聞いてみました。

「注射薬で簡単に痩せられる」というイメージが独り歩きしていますが、医療におけるGLP-1受容体作動薬は、美容やダイエットを目的としたものではなく、あくまで「健康障害を改善するため」に使用されます。 この薬は、十分な食事・運動療法を行っても効果が不十分な場合に限り、補助的に使用されます。保険診療の対象は、高血圧、脂質異常症、2型糖尿病のいずれかがあり、「BMIが27以上で2つ以上の健康障害を持つ方」または「BMIが35以上の方」と厳格に定められています。 副作用として、吐き気、下痢、便秘などの胃腸障害が多く見られるほか、稀に急性膵炎や急性胆道疾患、低血糖といった重篤な副作用のリスクもあります。そのため、専門の医師の管理下で副作用の有無や生活習慣の実施状況を確認しながら、慎重に使用することが不可欠です。 健康診断などでBMI25以上、かつ肥満による健康障害を指摘された方は、まずは医療機関へご相談ください。なお、肥満症治療としてGLP-1受容体作動薬を保険診療で処方できる医療機関は限定されています。受診前に、各施設のホームページ等で確認することをお勧めします。