M!LK、Mrs.GREEN APPLE、Number_i、Snow Man、timelesz…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（5月9日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。5月9日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（5月9日（土）付）を発表しました。初登場！ 今年の2月にメジャーデビューしたOddRe:（オドレ）が、5月1日に配信リリースした楽曲。全国46のラジオ局でパワープレイを獲得し、ランクインしました。初登場！ 4月29日にリリースされたアルバム『MOMENTUM』に収録されている楽曲がランクイン。初登場！ サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー、JO1とINIから結成されたユニット・JI BLUEが歌う公式テーマソングがランクイン。先週2位から5ランクダウン↓ テレビドラマ「GIFT」（TBS系）主題歌が3週連続でランクイン。Official髭男dismは、現在ワンマンツアーを開催中。次回は、12日（火）に長崎県・アルカスSASEBO 大ホールでおこなわれます。初登場！ 同曲は、4月29日にリリースしたSnow Man初のトリプルA面シングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」に収録されています。初登場！ 4月20日に配信リリースされた楽曲で、ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（フジテレビ系）の主題歌となっています。ランキング圏外から再登場！ 4月27日にリリースされたサードシングルが再びランクイン。Number_iは、16日（土）、17日（日）に北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）で開催されるTOBE所属アーティストが集結するドームコンサート「to HEROes ～TOBE 3rd Super Live～」の出演が決定しています。先週と変わらず第3位。4月10日に配信リリースされた劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の主題歌が、4週連続でランクイン。MISIAは、今年1月から全国アリーナツアー「STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON」を開催中。次回は、14日（木）、15日（金）に福岡県・福岡市民ホール 大ホールでおこなわれます。先週1位から1ランクダウン↓ 4月13日に配信リリースされたNHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌が4週連続でランクイン。そして、今週の第1位は……？先週8位から7ランクアップ↑ M!LKは4月から8月までの5ヵ月間に、ほぼ毎月新曲をリリースする「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」をおこなっています。同曲は、その第1弾として4月27日に配信リリースされました。――ほかにも、番組ではゲストパートに6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのSHUNTOさん、LEOさんが登場！ 5月6日にリリースされた結成5周年プロジェクト第1弾シングル「BE:FIRST ALL DAY」について伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ