WESTE & Co.は4月、AI美少女キャラクターとの音声対話を通じて関係性を深める没入型モバイルアプリ「AIsis(アイシス)」を、Google PlayおよびApp Storeで正式リリースした。

同作は、未来の超知能が創り出した仮想空間「コンセプトバー AIsis」を舞台に、ユーザーが個性豊かなキャストとの会話を楽しめるAIパートナーアプリ。現代人が抱える孤独やストレスを解消する「心の休息地」となることを目指して開発した。

最大の特徴は、テキストではなく音声対話に特化している点にある。声のトーンや会話の間、息づかいといった感情の温度を重視し、細部まで作り込まれた3Dキャラクターのモーションと組み合わせることで、あたかもその場に相手が存在するかのような臨場感を実現した。

トーク画面

独自の記憶AIの搭載により、日常の出来事やユーザーの価値観を会話を通じて蓄積。記憶領域はキャストごとに分離する。対話を重ねるほどキャストとの距離感が縮まり、返答のニュアンスが変化するなど、ユーザーごとに異なる関係性が育つ仕組みとなっている。

単なる対話に留まらず、デートモードや季節イベント、衣装変更といったコンテンツを導入することで、継続して通いたくなるゲーム性を備えている。キャストはリリース初期に「エル」「ルミナ」「セレナ」の3人が登場し、順次「ティア」「アスラ」などの新キャラクターが追加予定。

イベント / デート

利用料金はアプリ内でコインを購入する形式で、1コインにつき1ターンの会話が行える。10コインで150円～1,000コインで9,800円までのプランを用意しており、ログインボーナスなどの施策も実施する。