女子FAカップ準決勝のリヴァプールvsブライトンが10日に行われた。

ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）では11位と低迷するリヴァプールと、6位に位置するブライトン。リヴァプールは、日本女子代表（なでしこジャパン）のMF長野風花、DF清水梨紗が先発出場。ブライトンは同MF清家貴子、DF南萌華が先発出場し、MF角田楓佳はベンチスタートとなった。

試合はリヴァプールが優勢に進める展開に。11分にデニス・オサリバン、22分にベアタ・オルソンが立て続けにゴールを奪い、早々にリードを2点とする。しかし23分、ブライトンはマヌエラ・ヴァネガスが1点を返し、前半は2ー1で終えることとなる。

迎えた後半、追いつきたいブライトンは清家が活躍。54分、ボックス右から清家がクロスを送ると、ファーサイドでマディソン・ヘイリーがヘッド。これが決まり、ブライトンが同点に追いつくことに成功。その後も攻め立てると、アディショナルタイムにドラマが待っていた。

アディショナルタイム5分、左サイドからのフリーキックからゴール前にクロスが送られると、こぼれ球をボックス内でナディーン・ノールダムが右足一閃。強烈なシュートがネットに突き刺さり、土壇場で逆転に成功。2ー3で勝利を収め、初の女子FAカップ決勝に駒を進めた。

なお、準決勝のもう1つのカードはチェルシーvsマンチェスター・シティ。ブライトンは、勝者と5月31日にウェンブリー・スタジアムで決勝を戦うこととなる。

【動画】清家貴子のアシストから同点弾＆劇的決勝ゴール