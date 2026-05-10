明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第16節が10日に行われ、FC東京と東京ヴェルディが対戦した。

ボールを握るFC東京は佐藤恵允がポスト直撃のシュートを放つなど東京Vのゴールを脅かしていくが、先に試合を動かしたのは東京Vだった。29分、森田晃樹が松橋優安とのワンツーパスで青赤の守備網を破壊。ペナルティエリア中央から右足を振り抜いてゴールに突き刺した。

キャプテンが取れば、キャプテンが取り返す。41分、佐藤龍之介の縦パスを受けた室屋成が反転から右足一閃。強烈な一撃でゴールネットを揺らした。

同点で折り返すと、後半も一進一退の展開。FC東京はPK獲得の取り消しなど、お互いにゴールが遠く、そのままPK戦に突入するかと思われた。しかし後半アディショナルタイム6分に長倉幹樹がペナルティエリア内での反転から見事なチップキックを沈めて、FC東京が逆転に成功した。

試合はこのまま終了し、FC東京は2試合ぶり白星、東京Vは2連敗となった。逆転勝利を収めたFC東京は今節PK勝利の首位・鹿島アントラーズと勝ち点差「4」に縮めた。FC東京は次節、16日に敵地で浦和レッズと対戦。東京Vは13日に敵地でFC町田ゼルビアと対戦する。

【スコア】

FC東京 2－1 東京ヴェルディ

【得点者】

0－1 29分 森田晃樹（東京V）

1－1 41分 室屋成（FC東京）

2－1 90＋5分 長倉幹樹（FC東京）

【ゴール動画】両キャプテンが得点！ 東京ダービー