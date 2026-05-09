日本ハム、野村の3打点活躍で3点リード
日本ハムは1回表に先制、5回表には野村佑希の3ランで追加点を挙げ3-0。投打がかみ合い、6回を終えてオリックス打線を無失点に抑えている。野村のホームランが試合を決定づけるか。
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|35
|22
|13
|0
|.629
|-
|2
|阪神
|34
|20
|13
|1
|.606
|1
|3
|巨人
|34
|17
|17
|0
|.500
|4
|4
|DeNA
|33
|16
|16
|1
|.500
|4
|5
|広島
|31
|11
|18
|2
|.379
|8
|6
|中日
|33
|12
|21
|0
|.364
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|34
|22
|12
|0
|.647
|-
|2
|ソフトバンク
|33
|18
|15
|0
|.545
|3
|3
|西武
|36
|18
|17
|1
|.514
|4
|4
|楽天
|34
|15
|18
|1
|.455
|6
|5
|日本ハム
|36
|16
|20
|0
|.444
|7
|6
|ロッテ
|33
|13
|20
|0
|.394
|8