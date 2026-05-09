いよいよ『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表メンバーの発表会見が行われる5月15日（金）まで、あと1週間をきった。

ワールドカップ（W杯）の最終登録メンバーは23〜26名（GKは最低3名）。35〜55名（GK最低4名）の暫定リストの中から選出されることになる。

そこで今回は、多くの日本国民が注目している最終メンバーの発表を前に、選出されるのか選外になるのかが注目を集めている4選手をピックアップ。『FIFAワールドカップ2022』以降における“第二次森保政権”での通算成績と、それぞれが置かれている現状を振り返る。



■ DF冨安健洋（27歳／アヤックス）

▼ 二次政権：10試合（先発8試合）0得点

▼ 最終出場：2024年6月11日 シリア代表戦（W杯アジア二次予選）

◎ 最新情報：

2026年2月に実戦（公式戦）を果たし、同年3月に先発もフェイエノールト戦で右ハムストリングを痛めて、日本代表のイギリス遠征を辞退。4月11日のヘラクレス戦で復帰を果たすもDOGSOで一発退場となった後は、ベンチ入りも出場機会がなく、5月3日に行われた直近のPSV戦も出番は訪れなかった。日本代表を率いる森保一監督は、欧州視察から帰国した4月7日の囲み取材で「大会中に100%に持っていける計算が立つならもちろん考えたい」と語ったが、試合勘やフィットネスの状態は気になるところ。



■ MF遠藤航（33歳／リヴァプール）

▼ 二次政権成績：25試合（先発22試合）2得点

▼ 最終出場試合：2025年11月18日 ボリビア代表戦（国際親善試合）

◎ 最新情報：

2026年2月に右足首を負傷（リスフラン靭帯完全断裂）し、手術（人工靭帯挿入）。当初は今季中の復帰は絶望的と見られていたが、4月末にはリヴァプールのアルネ・スロット監督が5月末のシーズン最終盤での実戦復帰を示唆するなど、順調な回復を見せている模様。日本代表の主将としてチームをけん引してきた遠藤自身もW杯前の復帰を見据えており、指揮官も招集したい意思を示している。



■ MF南野拓実（31歳／モナコ）

▼ 二次政権成績：26試合（先発18試合）9得点

▼ 最終出場試合：2025年11月18日 ボリビア代表戦（国際親善試合）

◎ 最新情報：

2025年12月に左膝前十字靭帯（ACL）断裂の大ケガを負って離脱中だが、驚異的なペースで回復。2月にモナコのセバスチャン・ポコニョーリ監督が「W杯出場という夢はまだ生きているかもしれない」とコメントすると、4月末にジムでのトレーニング姿がSNSに登場。5月7日にはピッチ上でスパイクを履き、ボールを使ったリハビリを行う姿も投稿された。モナコの最終戦は5月17日、今季中の復帰は現実的ではなく、森保監督は南野への信頼を口にしつつ、実戦での目処がたたない中での選出には慎重な姿勢も見せている。



■ MF守田英正（30歳／スポルティング）

▼ 二次政権：19試合（先発16試合）4得点

▼ 最終出場：2025年3月20日 バーレーン代表戦（W杯アジア最終予選）

◎ 最新情報：

W杯アジア最終予選では、遠藤と共に不動のボランチとして君臨。しかし、W杯の出場権を獲得した3月以降は選出外が続いている。2月以降は先発出場が続き、チームの主軸として活躍。3月のイギリス遠征での復帰が予想されていたが、チーム内の競争を理由に選外となった。森保監督は「経験豊富で誰とでも組める選手」と、計算の立つ選手という認識を示す一方で、ボランチはMF佐野海舟やMF鎌田大地が台頭。直近の代表戦でも結果を残しており、熾烈なポジション争いが続いている。

前述のとおり招集メンバーは最大で26名。その内の3名はGKとなるため、フィールドプレーヤーはおそらく23名。日本の基本システムは「3-4-2-1」で各ポジションに2選手ずつと考えると、そこで20名程度。その他の様々なオプションや事態を考慮して3名程度が選ばれることになるだろう。

冨安が入る3バックは6〜7名と想定。少なくとも2人は左利きの選手が入るのではないかと予想すると、残りは4〜5枠。コンディションは気になるところだが、経験値とポテンシャルは誰もが知るところ。フル出場には不安が残るため、選ばれるとすれば終盤の守備固め要員か。

遠藤と守田が入るボランチは4〜5名で、こちらも激戦。現在のファーストチョイスがMF鎌田大地とMF佐野海舟で、イギリス遠征では田中碧と藤田譲瑠チマが選ばれていた。遠藤は精神的な支柱としての期待と共に、所属クラブで担っていたクローザーとしての役割も期待できるが、やはりコンディション次第か。一方の守田は攻守両面のレベルが高く、誰とコンビを組んでもバランスがとれるところが魅力だが、田中にも藤田にもそれぞれの強みがあるだけに、難しい判断となる。

そして南野が担っていたシャドーのポジションは最大の激戦区でもある。当然、万全の状態であれば選出されていたはずだが、ピッチでボールを使ったトレーニングをしていた動画を見る限りでは、まだまだ時間はかかりそうというのが正直な印象。残り1カ月にかけて招集するのか、計算できない部分が多いことを考慮してリスクを排除するのか。指揮官の決断は如何に——。注目のメンバー発表は15日（金）の14時から行われる。