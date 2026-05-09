JR逗子駅東口から徒歩8分ほど。逗子銀座通りを抜けた先にある「LABO」は、古民家を活用したハンバーガーショップです。以前は餃子や麻婆豆腐を提供していた場所をリニューアルし、「実験室（LABO）」という名前の通り、自由な発想でメニューづくりに取り組んでいます。

ハンバーガーは「自由な料理」

ハンバーガーという料理について、店主は「自由度の高い食べ物」と捉えています。パンに具材を挟むという広い意味ではサンドイッチの一種であり、その中の一つがハンバーガー。だからこそ、具材や組み合わせに決まりはなく、発想次第でいくらでも広がるといいます。この考え方が、メニューの柔軟さにもつながっています。

実際に、オープンから間もない段階でメニューは一度変更されています。今後も状況に合わせて内容を変えていく予定とのこと。訪れるたびに違う一品に出会える可能性があるのも、この店の特徴です。

香ばしさが際立つスマッシュバーガー

軸となるスタイルは「スマッシュバーガー」です。鉄板にパティを押し付けて焼くことで、表面にしっかりと焼き目をつけ、香ばしさを引き出します。肉汁を閉じ込めるのではなく、あえて外に出しながら焼くことで、シンプルながら印象に残る味わいになります。パティは牛肉100％で、外国産と和牛をバランスよくブレンド。つなぎを使わず、肉そのものの旨味を感じられる仕上がりです。

バンズは葉山のベーカリー「HAYAMA BREAD Club」に特注しています。地元のつながりを大切にしながら、素材選びにもこだわっています。

自家製ブルーベリーがアクセントに

店主のおすすめは、ブルーベリーを使った「BBBバーガー」です。オーナーが葉山でブルーベリー農園を営んでおり、店主自らが収穫した実からジャムを手作りしています。そのジャムを使ったバーガーは、肉の旨味に甘酸っぱさが加わり、ほどよいアクセントになります。北米では肉料理にフルーツソースを合わせる文化もあり、意外性はありつつも違和感なく楽しめる組み合わせです。

店内では、このブルーベリージャムやドレッシングの販売も行っています。食事の延長で自宅でも味わえるのがうれしいポイントです。

食事だけでなく「時間」も楽しめる場所

また、このお店が大切にしているのは料理だけではありません。「空間や時間も含めて提供する」という考えのもと、誰でも立ち寄りやすい雰囲気づくりを意識しています。夜9時以降はバー営業となり、地元の人や初めて訪れた人がゆるやかにつながる場にもなっています。

古民家ならではの少しラフな空気も、この店の魅力の一つです。新しすぎない落ち着きがあり、気取らず過ごせます。

食事を楽しむだけでなく、その場の空気も含めて味わえる一軒です。「LABO」は、訪れるたびに少し違う表情を見せてくれます。気軽に立ち寄りながら、その変化も楽しんでみてはいかがでしょうか。

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