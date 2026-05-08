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ロサンゼルス・ドジャースのブレイク・スネル投手が、いよいよ戦列復帰に近づいている。それに伴い、今季のスプリングトレーニングから調子が上がらない佐々木朗希投手が先発ローテーションから外れる可能性がある。米メディア『スポーティング・ニュース』のハンター・クックストン記者が言及した。

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スネルは今週土曜日に最後のリハビリ登板を行う予定だ。彼が復帰すれば即座に先発ローテーションの一角となるため、佐々木には厳しい現実が迫っているかもしれない。

今季の佐々木は防御率が6点台近く、1勝3敗と苦しんでいる。昨季はシーズン終盤にリリーフとして結果を残したことでポストシーズンの役割をつかんだものの、先発に復帰した今季は再び不安定さが目立っている。

スネルがローテーションへ戻れば、先発枠はさらに狭くなる。その中で、佐々木は無敗を維持しているジャスティン・ロブレスキ投手を上回る結果を残せていないため、マイナー降格かリリーフへ回ることが考えられる。

注目の集まる佐々木の起用についてクックストン氏は「ドジャースは彼を見限っているわけではない。だからこそ、完全な降格というよりは、ブルペンへの配置転換が最も可能性の高いシナリオだと考えられる」と言及した。

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