江の島の玄関口、弁天橋を渡ってすぐの場所に位置する「江の島アイランドスパ」。その1階にある「江の島カフェ」は、スパの利用者だけでなく、散策の合間に誰でもふらりと立ち寄れる絶好の休憩スポットです。

今回は店長の星野さんに、江の島カフェのこだわりや、知る人ぞ知る「穴場」としての魅力について詳しくお話を伺いました。

江の島では珍しい「洋風」の空間！写真映えする異国情緒漂う内装

「江の島カフェ」は、江の島アイランドスパ（通称：えのすぱ）の1階にあります。スパを利用しなくても立ち寄れる、カジュアルなカフェです。

参道の和風な雰囲気とは一線を画す江の島アイランドスパ。江の島カフェの内装も丸みを帯びたデザインが可愛らしい雰囲気を醸し出しています。

参道から少し入った場所に入口があるため、喧騒から離れてホッとひと息つけるようなカフェです。

ライターおすすめ！これを食べなきゃ始まらない「江の島カフェ」自慢のグルメ

江の島カフェで特におすすめしたいメニューを3つ紹介します。

しらすコロッケ

江の島カフェで一番人気の「しらすコロッケ」。しらすを使ったコロッケは、こちらのオリジナルメニューです。「藤沢市内のメーカーに依頼して作ってもらっている」と星野店長。

そんなしらすコロッケは、平日でも1日平均80個は売れるとのこと。名物しらすコロッケを、筆者もいただいてみました。サクサクした衣にマイルドなお芋がよくマッチしています。生臭さや苦みはなく、しらすの旨味だけをしっかり感じます。

コロッケバーガー

大人気のしらすコロッケをはさんだ、コロッケバーガーもおすすめです。コロッケバーガーは、フカフカのパンにキャベツの千切りとしらすコロッケ。しらすバーガーには、ソースも使用されています。少し酸味のあるしっかりした味のソースによって、しらすコロッケの違った魅力が引き立ちます。

ポテトとドリンクのセットにすると、お腹も満足しますよ。しらすコロッケを食べたいけれど、もう少しボリュームのある食事がしたい方におすすめです。

江の島珈琲ソフト

名物しらすコロッケと人気を二分するのが「江の島珈琲ソフト」。江の島カフェの珈琲ソフトは、こだわり抜いたオリジナルブレンド「江の島珈琲」を使用し、濃厚なミルクとの絶妙なハーモニーが楽しめるソフトクリームです。

筆者もいただいてみました。

ソフトクリームにトッピングされているのは、コーヒー豆を砕いたもの。カリカリした食感がほどよいアクセントです。持ってみると、ずっしりと重みのあるソフトクリームです。甘すぎずサッパリとしていて、コーヒーの味と香りが爽やかでスイスイ食べてしまいました。

大人な味かと思いきや、意外にもお子さんにも人気があるそうです。江の島散策の帰り道やお風呂あがりに、味わってみてはいかがでしょうか。

島の玄関口でリフレッシュ！江の島カフェの活用方法

美味しいグルメを堪能するだけでなく、お店の立地や設備を賢く使いこなして、江の島観光をより快適にするポイントを紹介します。

江の島の玄関口という好立地！観光のスタートにもゴールにも

江の島カフェの店内は広々としており、ベビーカーのまま入店してゆったり休憩できます。小さなお子さま連れのファミリーも周囲に気兼ねなく過ごせるのが魅力です。なお、館内にはベビーベッドやおむつ替えスペース、お子さま用のお手洗いがありません。その点だけあらかじめ留意しておけば、散策途中の貴重な憩いの場になるでしょう。

星野店長も「屋内ですし、ベビーカーの方もぜひ遠慮なく利用してほしいですね」と笑顔をみせます。

江の島は坂道や階段が多く、歩いて散策するのが醍醐味。しかし、気づかないうちに足には疲れが溜まっているものです。たくさん歩いた後、あの長い弁天橋を渡って帰る前に、江の島カフェでちょっと一息つくのはいかがでしょうか。

もちろん、江の島に到着してすぐ、散策の計画を立てるために立ち寄るのもいいですね。お店を出れば絶景が広がり、フォトスポットへのアクセスも抜群です。

自分なりの「江の島の拠点」として江の島カフェを活用してください。

雨の日も猛暑もOK「予定をキャンセルしない」江の島観光の強い味方

江の島観光で心配なのが、猛暑や突然の雨です。そんな時、空調の効いた「江の島カフェ」は、心強い味方になります。

「せっかく江の島に来たのに、雨が降ってしまったらガッカリですよね。でも、うちは橋さえ封鎖されなければ、雨の日でも雪の日でも営業しています。濡れた体を乾かす休憩所としても、ぜひ活用してほしい。まさに“穴場”だと思いますよ」と語る店長。

もちろん、台風や降雪などの際は、安全確保のために営業時間の変更や営業休止となる場合もありますが、こうした全天候型の施設があるのは観光客にとって非常に心強いものです。

全天候型の施設があるからこそ、雨が降っていても江の島へ行く予定をキャンセルする必要はありません。天候に左右されず、カフェやスパでゆったりと島時間を堪能できる。そんな「安心感」も、江の島カフェが愛される理由のひとつです。

しらすコロッケと珈琲ソフトでひと休み！

江の島の入口に位置し、オリジナルメニューを快適なスペースで味わえるのが「江の島カフェ」の魅力です。

天候や疲れを気にせず過ごせる「安心の拠点」があるのは、訪れる人にとって何より心強いでしょう。次の江の島観光では、ぜひ自分らしいスタイルで江の島カフェを活用して、より豊かな島時間を楽しんでください。

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