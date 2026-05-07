今日の運勢 5月8日（金）12星座占いランキング第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月8日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月8日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！あなたの星座は何位……？流れが切り替わる重要なタイミング。自分の枠を外し、柔軟に考えることで一気に可能性が広がります。こだわりを手放し素直に受け取るほどチャンスが巡る日。新しい自分を選択して。追い風が吹くタイミング。軽やかに動きながら、チャンスを掴める日です。欲しいものを遠慮せず言葉にすることで現実が動き出します。直感的な選択が未来を大きく広げる鍵に。人との関わりの中でチャンスが広がる時。素直な気持ちを表現することで、良い流れを引き寄せます。バランスを取りすぎず、本音を大切にすることで関係性も一段と深まります。行動力が高まりやすい日。自分の気持ちに正直に動くことで、新しい展開が生まれます。欲しいものは遠慮せず取りに行く姿勢が重要。素直さがそのまま結果につながります。自己表現がカギとなる日。自分を大きく見せるよりも、ありのままを出すことで魅力が伝わります。プライドを少し緩めることで、思いがけないチャンスが舞い込む可能性あり。流れは良いが、焦りすぎに注意。広げるよりも今あるものを活かす意識が大切です。受け取る姿勢を意識することで、思いがけない形でチャンスが巡ってきます。現実を整えるタイミング。変化の流れの中で、これまでの価値観を見直す必要がありそうです。こだわりを緩めることで、新しい可能性を受け入れられる状態に。感情が揺れやすい日。無理にコントロールしようとせず、自然な流れに任せることが大切です。自分の気持ちを素直に認めることで、心が整い次の一歩が見えてきます。執着やこだわりが浮き彫りになるタイミング。手放すことに抵抗を感じても、それが次のステージへの準備です。受け入れることで新しい流れが生まれます。コントロールしたい気持ちが強くなりやすい日。すべてを計画通りに進めようとするより、流れに委ねることが重要です。柔軟さを持つことで状況が好転します。対人関係で揺れを感じやすいタイミング。相手に合わせすぎず、自分の気持ちを大切にすることが必要です。一度距離を取ることで、心のバランスが整います。完璧を求めすぎて動きが止まりやすい日。細かいことにとらわれず、まずは一歩踏み出すことが大切です。柔軟に受け入れる姿勢が流れを変える鍵になります。満月後の調整期は「素直に受け取る」が鍵。こだわりや執着を手放し、流れに委ねることで必要なものが自然と巡ってきます。無理に動かず、本音に正直でいるほど現実がスムーズに動き出します。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai