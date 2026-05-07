「永遠の都」ローマに、かつての華やかな熱狂が帰ってきた｜第1回アナンタラ・コンコルソ・ローマ

2026年4月16日から19日にかけて開催された「第1回アナンタラ・コンコルソ・ローマ」は、この都市にとって実に60年以上ぶりとなる本格的な自動車コンクール・デレガンスであった。2025年に予定されていた当初の開催は、教皇フランシスコの逝去により延期を余儀なくされたが、一年を経てついに結実したその光景は、待たされた時間を補って余りあるほどに濃密なものであった。

【画像】究極のコンコルソが実現！初開催のアナンタラ・コンコルソ・ローマに集った珠玉の名車たち（写真31点）

そして、今回のコンコルソが何より特別なのは、それがイタリア車のみに捧げられたイベントであるという点だ。主催者が掲げたテーマ「La Dolce Vita delle Automobili（自動車の甘い生活）」の通り、会場となったボルゲーゼ公園内のカジーナ・ヴァラディエ、そして拠点となったアナンタラ・パラッツォ・ナイアディ・ローマ・ホテルには、イタリアの自動車文化の粋を集めた70台以上の名車が集結した。

この壮大な夢を実現させたのは、自身も熱狂的なコレクターであるマイナー・インターナショナルの会長、ウィリアム・E・ハイネッケ氏である。彼は単なるビジネスの成功者としてイベントを開催するだけでなく、イベント初日に、ランボルギーニ・ポロストリコの協力を得て3年間の年月を費やしてレストレーションを完成させた、彼自身のミウラSVをアンヴェイルし、その喜びをエントラント達と分かち合ったのだ。

コンコルソ本番に先立ち、4月17日に行われたプレイベント「ジーロ・ディ・アナンタラ（Giro dAnantara）」もまた、ローマならではのドラマに満ちていた 。アナンタラ・ホテルを出発し、フラスカーティのヴィラ・アルドブランディーニを経由して戻るこのラリーでは、かつてのル・マン覇者であるフェラーリ250LMをはじめとするイタリアが生んだ珠玉の名車達が、現代の交通が激しく行き交うローマ市街を警察の先導で駆け抜けた。これには、世界各国でクラシックカー・イベントを取材する筆者にしても、思わず声をあげたくなるような瞬間であった。

そして日曜日に、栄えある第1回「ベスト・オブ・ショー」の栄冠を手にしたのは、ローレンス・オーリアナ氏が出品した1932年製マセラティV4スポーツ・ザガートであった。この車両は、マセラティの栄えあるレースヒストリーの起源となるティーポ26用エンジンを2基連結したV型16気筒という驚異的なパワートレインを搭載し、1929年にクレモナの未舗装路で時速246kmという世界記録を樹立した怪物である。ザガートの手による独特の2トーン・グリーンのボディを纏い、戦時中はオランダのコレクターが寝室にエンジンを隠して守り抜いたという数奇な歴史を持つこの名車が、かつて最初のオーナーであったローマの医師の手を離れてから94年の時を経て故郷に錦を飾ったという事実は、この個体が当コンコルソのベストインショーとなることを運命づけていたとも言える。

もちろん、他にも特筆すべき車両は枚挙にいとまがない。コラード・ロプレスト氏が出品した1949年アルファロメオ 6C 2500 SS ベルリネッタ・ピニン・ファリーナは、その圧倒的な優雅さでクラス優勝を飾った 。また、かつて映画「ミニミニ大作戦（The Italian Job）」の冒頭シーンを飾ったオレンジ色の1968年ランボルギーニ・ミウラや、ジェームズ・ディーンがハンドルを握った写真が残るポルフィリオ・ルビロサ旧蔵の1954年製フェラーリ 500モンディアル、ジャンニ・アニエッリ愛用の1986年フェラーリ・テスタロッサ・スパイダーなど、それぞれの車両が持つバックグラウンドは実に華やかだ。

カロッツェリアの伝統を祝うという意味でも、このコンコルソは極めて興味深かった。エンツォ・フェラーリの友人であったロバート・ウィルキーのために作られた最後の375 MM クーペ・スペチアーレ・ギアは、そのオレンジとグレーの2トーンという大胆なカラーリングを持つユニークなスタイリングを特徴とし、会長特別賞を受賞した。また、マセラティのヒット作である3500GTヴィニヤーレスパイダーが4台ノミネートされ、そのコーチビルドを手掛けたヴィニヤーレによる希少な「プロトティーポ」も厳密なレストレーションの元に完成し、その美しい姿が披露された。

また、ル・マン24時間の歴史を象徴する3台のフェラーリが、ローマの陽光の下で一堂に会したことも大きな話題となった。1963年と1964年を連覇した275P 、そして1965年にグレゴリーとリントの操縦で総合優勝を果たした250LMである。この250LMは、エンツォ存命時代に計6回もの24時間レースを戦い抜いた唯一の記録を持つ。これらに現代の覇者499Pが加わり、新旧の王者が並び立つ光景は、まさに跳ね馬のモータースポーツにおける大きな存在感を魅せつけてくれた。

この週末、ヴィラ・ボルゲーゼの丘の上で繰り広げられたのは、単なる希少車の展示ではなく、イタリアのライフスタイルを愛するコレクターや熱心なエントラント達の交流であった。UBSを筆頭とする一流のパートナーに支えられ、リシャール・ミルやスケドーニ、RMサザビーズといった名前が並ぶホスピタリティの中で、オーナーたちはシャンパンを傾けたのだ。

第1回アナンタラ・コンコルソ・ローマは、アドルフォ・オルシJRを筆頭とする世界最高峰の審査員団による厳格な審査、そしてジェレミー・ジャクソン＝サイトナー氏のリーダーシップによって、瞬く間に世界クラスのイベントへと登り詰めた。）名誉審査員には、元ピニンファリーナ重鎮、ロレンツォ・ラマチョッティやモータースポーツ界のレジェンドでもあるジャン・トッド達が任命され、自動車イベントとしてプレステージの高いものとなった。

永遠の都ローマにて開催された究極のコンクール・デレガンスは、来年以降も世界中の愛好家を惹きつけ、新たな伝説を紡いでいくに違いない。

会場となったアナンタラ・ホテルはローマ・テルミニ駅からも徒歩圏内。ボルゲーゼ公園のカジーナ・ヴァラディエは、ローマを一望できる素晴らしいビュースポットでもある。いずれにしても、ローマ中心部は自家用車の進入が制限されているので、公共交通機関の利用となるが、アクセスは極めて良好。本年はモナコ・ヒストリックGPと日程が近かったため、両者をはしごするエンスージアストも多かった。また、ミラノではミラノ・デザイン・ウィークも開催されるから、イタリア訪問には絶好の機会だ。

https://www.anantaraconcorsoroma.com/en/

文：越湖信一 写真：アナンタラ・コンコルソ・ローマ、越湖信一

Words: Shinichi EKKO Photography: Anantara Concorso Roma, Shinichi EKKO