【四柱推命＊今月の運勢】2026年5月の運勢「11月生まれ」（誕生日：11月7日～12月6日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年5月の運勢」（5月5日（火・祝）～6月4日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年5月の運勢を詳しく鑑定します。「11月生まれ」（誕生日：11月7日～12月6日）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。取り巻く環境に少しずつ変化の波が訪れやすい月です。金運もやや不安定なため、散財には気をつけましょう。自分の意見を押し通したい思いが強くなるかもしれませんが、こういう時こそお仕事でもプライベートでも、相手とのコミュニケーションや根回しを丁寧に行うように心がけましょう。無意識のうちに周りのサポートを見落としがちな時期でもあるので、不安な気持ちをノートに書き出すなどして、ご自身の状況を客観視する時間を作ると吉です。恋愛面では、シングルの方は恋愛へのモチベーションが高まりますが、少し押しが強くなりすぎる傾向も。お相手の話に耳を傾けるスタンスを意識しつつ、その高まった熱量は、デートの行き先を積極的に決めるなど、お相手を上手くリードするエネルギーへと変換していきましょう。パートナーがいる方は、日頃から心の奥底にため込んでいたモヤモヤから、関係性が揺らぎやすいタイミング。環境の変化に伴うストレスをお相手にそのままぶつけてしまわないよう、意識の切り替えが重要です。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/