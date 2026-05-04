西武、ソフトバンクを8点リード

西武は1回裏に4点、2回裏に2点、3回裏に1点、5回裏に3点と着実に加点。T・ネビンは2本塁打を含む5打点で打線を牽引した。ソフトバンクは6回表に栗原の1号2ランで2点を返したが、8点差は大きい。

【スタメン】

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(中)西川　愛也 3(指)渡部　聖弥 4(一)Ｔ・ネビン 5(左)林　安可 6(三)平沢　大河 7(捕)小島　大河 8(二)石井　一成 9(遊)滝澤　夏央 10(投)菅井　信也

ソフトバンク: 1(中)周東　佑京 2(左)近藤　健介 3(二)牧原　大成 4(一)栗原　陵矢 5(右)柳町　達 6(遊)今宮　健太 7(指)中村　晃 8(三)野村　勇 9(捕)海野　隆司 10(投)徐　若熙

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 30 19 10 1 .655 -
2 ヤクルト 31 19 12 0 .613 1
3 巨人 30 16 14 0 .533 3
4 DeNA 29 14 15 0 .483 5
5 広島 27 10 16 1 .385 7
6 中日 29 9 20 0 .310 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 30 18 12 0 .600 -
2 ソフトバンク 29 16 13 0 .552 1
3 西武 32 15 16 1 .484 3
4 日本ハム 32 15 17 0 .469 4
5 ロッテ 29 13 16 0 .448 4
5 楽天 30 13 16 1 .448 4