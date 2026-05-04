中日が2点リード、細川・石伊の活躍光る

阪神は1回表に3点先制するも、中日はその裏に細川の3打点など4点を奪い逆転。5回にも石伊の1号ソロで追加点を挙げ、6回終了時点で5-3とリードを広げている。阪神は前川の3打点が活かせていない。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 30 19 10 1 .655 -
2 ヤクルト 31 19 12 0 .613 1
3 巨人 30 16 14 0 .533 3
4 DeNA 29 14 15 0 .483 5
5 広島 27 10 16 1 .385 7
6 中日 29 9 20 0 .310 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 30 18 12 0 .600 -
2 ソフトバンク 29 16 13 0 .552 1
3 西武 32 15 16 1 .484 3
4 日本ハム 32 15 17 0 .469 4
5 ロッテ 29 13 16 0 .448 4
5 楽天 30 13 16 1 .448 4