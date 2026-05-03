DeNAは3日、5月28日のオリックス戦で開催する『推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026』第3戦スペシャルゲスト日向坂46の出演メンバーおよび詳細決定を発表した。

当日は、試合前の「叫べ！大星援SHOWTIME」や試合後の「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL LIVE」に出演するほか、各種イニング間イベントにも登場し、1日を通して横浜スタジアムを盛り上げる。

注目のセレモニアルピッチには、最新シングル『Kind of love』でセンターを務める四期生・ 藤嶌果歩さんが登場。藤嶌さんにとって、横浜スタジアムでのセレモニアルピッチは今回が初挑戦となる。

また、イニング間イベントでは、2回裏終了時には山口陽世さんが「ズッバーン！NICE PITCHING」に挑むほか、4回裏終了時の「Hisense ハマスタバトル」では、石塚瑶季さん、清水理央さん、髙橋未来虹さんの3名が、オフィシャルパフォーマンスチームdianaとのリレー対決を繰り広げる。

さらに「届け大星援！MAKE SOME NOISE」には、 片山紗希さんと山下葉留花さんの2人が参加し、スタジアムを盛り上げる。