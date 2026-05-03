楽天ソフトバンク、6回終了0-0

両チーム無得点の投手戦。楽天先攻、ソフトバンク後攻の試合は、6回を終えてスコアレスのまま。両チームとも決定打を欠き、静かな展開が続いている。序盤から投手陣が粘り強い投球を見せ、得点圏への進塁はあったものの、あと一本が出ず均衡を破れない。

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